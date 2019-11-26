كانت بتزور صحبتها.. مغربية تتعرض للاختطاف والاغتصاب الجماعي

واقعة بشعة تعرضت لها فتاة مغربية، إذ جرى اختطافها واغتصابها على يد مجموعة مسلحة من 5 أفراد، وذلك في منطقة "القليعة" ضواحي مدينة أغادير.
وبحسب ما ذكره موقع "أكادير 24" المغربي، أن الفتاة التي تبلغ من العمر 20 عامًا، تعرضت للخطف على يد 5 أشخاص تحت تهديد السلاح الأبيض، واقتيادها إلى مكان خالي وتعرضت للاغتصاب الجماعي على يد المجموعة المسلحة.
وبعد التحريات الميدانية تمكنت صديقة الضحية، من التعرف على أحد أفراد العصابة، فكانت الضحية في طريقها إلى منزل صديقتها قبل أن يتم اختطافها، وبالفعل تمكنت عناصر الشرطة المغربية من القبض على أول المتهمين.
وأوضح مصدر بالشرطة أنه بعد القبض على المتهم الأول أبلغ بالفعل عن مكان الضحية، وانتقلت الشرطة إلى المكان المهجور ليتم العثور على الضحية في حالة حرجة، ونقلت إلى المستشفى.
وتمكنت عناصرالشرطة المغربية، من توقيف عنصرين آخرين ضمن العصابة المسلحة التي قامت باختطاف واغتصاب الشابة العشرينية بشكل جماعي.
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