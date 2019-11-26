غاليا الفهد تُقدّم مجموعتها للخياطة الراقية 2020 ضمن عروض "فاشن أفينيو"

طرحت مصممة الأزياء العالمية الاماراتية غالية الفهد أحدث مجموعاتها من فساتين الزفاف والسهرة والجراند سواريه للعام 2020، وذلك ضمن عروض أزياء معرض دبي فاشن أفينيو، والتي شارك فيها مجموعة من مصممي الازياء في دبي والعديد من الدول العربية..

وكشفت غاليا الفهد في تصريحات صحفية أن المجموعة الجديدة مستوحاة من فيري تيل “جنية الأحلام” أو قصة الجنيات، فهناك الجنيات الجريئة التي عبرت عنها بالألوان الداكنة وأبرزها الأسود، وهناك الجنية الطيبة البريئة التي ترتدي الألوان الباستيل الفاتحة الهادئة كنوع من الصفة الملائكية على اطلالة من ترتديه..

وتضيف: بدأت العرض من خلال فستان زفاف مطرز ومطعم بالشورافسكي والقصب الذهبي بالوان الأوف وايت، علاوة على أنه يتميز بالجيب التي من الممكن ان تستغنى عنها العروس اثناء الزفاف لتكون اكثر خفة وبساطة والذي تتماهى معه الطرحة والتاج ليكونوا مرصعين بالفراشات والأحجار الشورافسكي بالاضافة الى الخيط المطرز.. كما تميز الفستان بخامة التل الخفيف الشانتيل حتى تجد العروس سهولة في الحركة وفي الوقت نفسه البريق والرقي، أما اكسسوارات عروس 2020 من رؤية الفهد فتميزت بالتصميم اليدوي الناعم، وكان اكثرها غرابة القبعة التي كانت مرصعة بالشوارفسكي والفراشات والورد..

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اما التصميمات الأخرى فتميزت بالألوان الباستيل الفاتحة منها الروز والازرق والأصفر واغلبها كان مطرزًا بنعومة أرض الأحلام، والتي تنوعت بين الجراند سواريه والسهرات الناعمة للخطوبة، كما كانت مختلفة من ناحية القصات فتباينت بين الخط الواحد والميرميد والبرنسيس لتتناسب مع جميع الأجسام وتكون جذابة لجميع الفئات العمرية..

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كما اتخذت غاليا الفهد الشك اليدوي خطًا لجميع قصات الكولكشن لتعبر على عنصر الحرفية في الخياطة الراقية بعيدًا عن الماكينة حتى الخيوط المستخدمة كانت من التطريز اليدوي “الهاند ميد”.

لتسيطر بعد ذلك في نهاية العرض الألوان الداكنة وأبرزها “الأسود”؛ لتختتم الفهد العرض بإطلالة ملكة جمال الإمارات “فطيم الشامسي” التي ارتدت فستان زفاف مطرز بالورد والفراشات، وكأنها في عالم من الحلم تتناثر فيه الزهور والفراشات والخطوط الناعمة..

يذكر أن عرض غاليا الفهد الذي أقيم في دبي حضره نخبه من نجوم الفن والإعلام بحضور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم وكبار الشخصيات وأهل الفن والإعلام ونجوم السوشيال ميديا ونخبة من العارضات العالميات، وقام بتقديم الحفل الفنان والإعلامي محمد عكاشة..

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