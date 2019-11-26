في 4 خطوات.. تخلص من آلام المفاصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعاني الكثيرون حول العالم من آلام المفاصل المزمن وبحسب دراسة طبية في 2014 فإن أكثر من 30% من المصريين مصابون بألم العظام.. نقدم لكم 5 معلومات يمكن أن تخفف هذه الآلام، بحسب ما ذكره موقع "برايت سايد".

- الكالسيوم وفيتامين (د)

أثبتت مجموعة من الدراسات أن فيتامين "د" قادر على تخفيف الآلام وتقوية العظام ولكنه لا يعالج المرض بشكل نهائي.

- النظام الغذائي ومضادات الأكسدة

اتباع نظام غذائي مناسب تحت رعاية الطبيب يمكن أن يخفف عليكم آلام المفاصل والالتهاب، ويفضل تناول الأسماك وزيت الزيتون والفواكه والخضراوات وشاي الورد، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت الأزرق والأحمر، والمكسرات.

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بالتأكيد لا يمكن للمصابون بآلام الركبة ممارسة القفز أو الركض، لكن يمكنك اللجوء إلى الطبيب واتباع نظام رياضي خاص مناسب للمفاصل، وهو ما يوفر لك راحة وتخفيفا للآلام.

- احذر من الحرارة

احذر من الاستخدام المفرط للحمامات الساخنة والتدليك والساونا، حتى لا تزداد الآم، فهناك بعض الحالات التي يحظر استخدام الحرارة العالية معها.