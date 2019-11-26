أبرز صيحات مكياج خريف وشتاء 2019 - 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 01:42 مساءً - تتنوع صيحات المكياج لهذا الموسم، وتتراوح بين أساليب المكياج القوية والخارجة عن المألوف وتلك الناعمة جداً والبسيطة، لتختار المرأة من بينها ما يلائم شخصيتها وأسلوبها في تطبيق المكياج.

سنعرفك في هذا المقال الى أبرز اتجاهات مكياج خريف وشتاء 2019 – 2020، لتختاري من بينها ما يعجبك.



مكياج اللامكياج

الحفاظ على الملامح الطبيعية هو من أساسيات اتجاهات المكياج لهذا الموسم، حيث أن مكياج اللامكياج، أو المكياج الخفيف جداً الذي يرتكز فقط على بشرة مشرقة ومكياج عيون طبيعي، هو من أبرز صيحات المكياج لخريف وشتاء 2019 – 2020. ويمكنك تحقيق هذا المكياج بواسطة الكونسيلر وبلسم الشفاه وطبقة خفيفة من الماسكرا.

صيحة مكياج اللامكياج



البلاش القوي

في العادة، تُستخدم كمية قليلة جداً من البلاش لتوريد الوجه ومنحه الإشراقة، لكن في هذا الخريف والشتاء ستكون موضة البلاش القوي رائجة جداً، وهي الأكثر شباباً بين اتجاهات مكياج هذا الموسم. حيث يتم تطبيق البلاش بشكل مكثف وقوي على عظمتي الخدين، كما بالإمكان أن يكون ممتداً الى محيط العين والحاجبين. ولتحقيق مكياج متناغم، ننصحك باعتماد البلاش وأحمر الشفاه باللون نفسه، كالخوخي مثلاً.

موضة البلاش القوي



البشرة البرونزية

بشرة بنغمات برونزية، موضة بارزة جداً ضمن اتجاهات مكياج خريف وشتاء 2019 – 2020، وهي ستشكل خياراً رائعاً للنساء عموماً وللواتي يعاني من البشرة الشاحبة خصوصاً، حيث يتم استخدام البرونزر باللون الذهبي – البني الدافئ على الخدين وعلى جانبي الجبهة، مما يمنح المرأة التألق والجمال.

موضة البشرة البرونزية



الغليتر

الغليتر ثم الغليتر، هذا ما تؤكده اتجاهات المكياج لهذا الموسم، فبعدما كانت منتجات المكياج الغليتر، لا سيما ظلال العيون الغليتر، تُستخدم بأسلوب خفيف وناعم، ستُطبّق هذا الموسم بشكل مكثف جداً وجريء، وتحديداً على العينين والشفاه، حيث يتم تظليل العين بظلال العيون الغليتر على مختلف ألوانها، مثل الأسود والفضي والأحمر والأصفر... وهي موضة مكياج جريئة وعصرية وتمنح المرأة إطلالة أنثوية جذابة.

موضة الغليتر



ظلال العيون الملطخة

تعد ظلال العيون الملطخة من أبرز الإبداعات في اتجاهات مكياج هذا الموسم، حيث يتم فيها دمج ظلال العيون لخلق مظهر فوضوي وغير متجانس، بألوان متعددة، مشرقة وحيوية، مثل الأزرق والوردي والبنفسجي والفضي، وبأساليب متعددة، كأن يتم تظليل الجفن العلوي بخط عريض جداً من ظل العين الفضي، أو يتم دمج ظلين بلونين مختلفين وتطبيقهما بشكل فوضوي غبر متناسق.

موضة العيون الملطخة

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