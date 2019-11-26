7 خرافات عن تلوين الشعر إليكِ الحقائق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 01:42 مساءً - تلوين الشعر إحدى الطرق التي تعتمد عليها المرأة لتجديد إطلالاتها، ولكن هذه الخطة محاطة بعدد كبير من التحذيرات والخرافات، وفي هذا الشأن كشف خبراء العناية بالشعر أشهر 7 خرافات متعلقة بتلوين الشعر.

نصائح خاصة لألوان الشعر خلال فصل الصيف من فاتيكا

الخرافة الأولى: الصبغة لا تناسب صاحبات الشعر الخفيف



خرافات صبغ الشعر

على العكس تماماً، مواد الصبغة تجعل الشعر يبدو أكثر كثافة؛ لأنها تمنع التصاق الشعيرات، من ثم هي حل لصاحبات الشعر الخفيف، خاصة هؤلاء اللاتي يعانين من هذه المشكلة لأسباب وراثية.

الخرافة الثانية: الصبغة تدمر الشعر

خرافات صبغ الشعر



لا يمكن افتراض أن هذا الظن خرافة في السابق؛ ولكنه أصبح حديثاً بعيداً عن الحقيقة؛ لأن الشركات العالمية أصبحت تقدم صبغات عالية الجودة مزودة بمواد تحمي الشعر من التكسر، من ثم عليكِ اختيار الصبغة المناسبة والتحقق من المعلومات المدونة على العلبة.



الخرافة الثالثة: يجب تلوين الحواجب بلون الشعر

خرافات صبغ الشعر



أصبحت هذه القاعدة خارج الصيحات الحديثة تماماً، على العكس أصبح التباين بين لون الشعر والحواجب يتماشى مع الموضة أكثر، ويبرز جمال الوجه على نحو أفضل.



الخرافة الرابعة: يجب غسل الشعر بالشامبو بعد تلوين الشعر فوراً

Advertisements

خرافات صبغ الشعر



الحقيقة أنه يجب عليك الانتظار لمدة 72 ساعة على الأقل قبل غسل شعرك بعد التلوين. لماذا؟ هذا هو الوقت الذي يستغرقه الشعر حتى تُغلق مسامه، من ثم يبقى اللون لمدة أطول، بعد استخدام الصبغة مباشرةً يمكنكِ شطف الشعر بالماء الفاتر فقط، مع ضرورة عدم الذهاب للمسبح لمدة أسبوعين على الأقل.

الخرافة الخامسة: الصبغة المنزلية أقل جودة

خرافات صبغ الشعر



هذا الأمر غير حقيقي، فربما تقوم سيدة بتلوين شعرها في المنزل، ويأتي بنتيجة أفضل مما تحصل عليه في الصالونات، فالعبرة في هذا الأمر لا تتوقف على المنزل أو الصالون، بينما على نوع الصبغة ومدى احترافية الشخص الذي يستخدم الصبغة.



الخرافة السادسة: يمكنكِ تطبيق الصبغة في أي وقت

خرافات صبغ الشعر



الحقيقة أنه من الأفضل تلوين الشعر بعد غسله بـ24 إلى 48 ساعة؛ لأن الزيوت الطبيعية ستحمي فروة رأسك من أي تهيج.



الخرافة السابعة: الشامبو المخصص للشعر المصبوغ له نفس تأثير الشامبو العادي

خرافات صبغ الشعر



ينصح خبراء العناية بالشعر بضرورة استخدام الشامبو المخصص للشعر المصبوغ حتى وإن كان ثمنه باهظاً؛ لأنه يوفر عليكِ إعادة تلوين الشعر بعد فترة قصيرة، كما أنه يحمي شعركِ من التلف.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

5 نصائح للعناية بالشعر الأحمر