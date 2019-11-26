شاركت المطربة الشابة هايدي موسى، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورها من خلال أدائها مناسك العمرة. ونشرت "هايدي" صورها وهي مرتدية العباءة السوداء من أمام الكعبة وكانت برفقة والدتها، وعلقت على الصور قائلة: "اللهُمَّ زِدْ هذا البيتَ تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً وزِدْ مَن شرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ ممن حَجَّه أو اعْتَمَرَه تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبِراً". Advertisements وكانت هايدي موسى تشارك في حفل الموسيقار ممدوح سيف، ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية. وآخر أعمال هايدي موسى هي أغنية "أنا اتعودت" التي طرحتها عبر حسابها على "يوتيوب"، وذلك في شهر أبريل الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر عقب حفلتها في الرياض.. هايدي موسى تؤدي مناسك العمرة برفقة والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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