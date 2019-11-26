بعد إصابتها بالعقم 15 عاما.. سيدة تنجب 3 توائم

بعد انتظار دام 16 عاما، انجبت مواطنة سعودية ثلاثة توائم، بعد محاولات عديدة، اتضح أن الزوجة مصابة بعقم أولى.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية، تمكن فريق طبي في السعودية من تشخيص الحالة وعلاجها، حيث كانت تعاني من عقم أولي لما يقارب 15 عاما، نتيجة إصابتها بمتلازمة تكيس المبايض من النوع المتقدم.

أجرت السيدة 15 محاولة لأطفال الأنابيب في عدد من المستشفيات والعيادات المتخصصة ولم يكتب لها النجاح.

تم وضع خطة علاجية للزوجة، ارتكزت في الأساس على اللجوء لأطفال الأنابيب، وشرح نتيجة التشخيص وتفاصيل ومراحل العملية للأسرة التي تجاوبت مع الفريق الطبي خلال مراحل العملية المختلفة إلى أن تكللت في نهاية المطاف بالنجاح.