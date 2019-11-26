"سرقة وغيرة وشائعات".. محطات في حياة شيرين سيف النصر بعد صورها المزعومة

عاد اسم الفنانة شيرين سيف النصر، يتصدر محركات البحث"جوجل"، من جديد، بعد حادثة تعرضها للسرقة على يد صديقتها المقربة، والتي أثارت قصتها الجدل فور انتشارها، بعدما تمكنت صديقتها من الحصول على مفتاح غرفة نوم الفنانة قبل فترة، إثر تعرضها لضائقة مالية، ليتردد اسمها وأخبارها مجددًا بتداول عدد من الصور لسيدة بوزن زائد عن الحد، مرتدية عباءة ونظارة طبية، فبدت مختلفة تماماً عن الصورة التي عرفها بها الجمهور مما أحدث صدمة، متسائلين هل هذه الفنانة أم لا.

تبرأت الفنانة من الصور المنسوبة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت في تصريح لـ "الوطن"، إنها لا تعلم شيئاً عن هذه الصور، متسائلة: "مش عارفة جابوهم منين الحقيقة".

ويقدم هُن أبرز المحطات في حياة الفنانة شيرين سيف النصر، في السطور التالية.

أزواجها

تزوجت شيرين ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي "عبد العزيز الإبراهيم" شقيق صاحب محطة إم بي سي، والثانية من المطرب مدحت صالح ، وفي 5 ديسمبر 2010 عُقد قرانها على الطبيب رائف الفقي واستمر زواجهما عدة أشهر قبل إعلانهما الانفصال، كما تلى طلاقها وفاة والدتها مما سبب لها أزمة نفسية بالغة.

رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز الإبراهيم

تزوجت شيرين للمرة الأولى من رجل الأعمال السعودي، عبدالعزيز الإبراهيم، صاحب محطة،"mbc"، والذي خصص لها طائرة خاصة، وخلال هذه الفترة أعلنت اعتزالها الفن عام1996، ولكنها عادت مجددًا بعد الطلاق وقيل أنها حصلت على 5 ملايين جنيهًا كمؤخر صداق.

الفنان مدحت صالح

قصة حب كبيرة جمعت بين الفنانة شيرين سيف النصر والفنان مدحت صالح، وتداولت العديد من الصور التي ظهرا خلالها في الفنادق، ولم يمض شهر واحد على اندلاع قصة الحب حتى تكللت بالزواج، لم تصمد هذه القصة أكثر من 4 أشهر، بسبب الغيرة التي اشتعلت بين شيرين وفيفي عبده، حيث حاصرت القضايا الفنان لتحريره شيكات بدون رصيد، والتي وصلت لحوالي 2 مليون جنيه.

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وهاجمت فيفي عبده على شيرين سيف النصر في الصحف ثم على الهواء مباشرة من خلال برنامج "لمن يجرؤ فقط" على الـ l.b.c حيث صرحت فيفي خلال البرنامج أن "شيرين عاوزة ترجع لمدحت صالح علشان تاخد فلوسه".

وفي لقاء تليفزيوني، أجرته فيفي عبده، ببرنامج "100 سؤال" مع رغدة شلهوب، أوضحت إنها لا تعلم لماذا اتهمتها شيرين سيف النصر بالتفريق بينها وبين مدحت، فمدحت كان مجرد صديق وأخ لها، وعملت معه فترة طويلة على المسرح ولكنها لم تسع لانفصاله عن شيرين.

الطبيب رائف الفقي

تزوجت شيرين من طبيب التجميل رائف فقي في 5 ديسمبر 2010 والذي عاشت معه لعدة أشهر فقط، وتوفت والدتها في تلك الأيام وعانت من حالة نفسية شديدة.

تعرضها للسرقة من صديقتها المقربة

"غويشة وانسيال" حصيلة ما سرقته صديقة شيرين من مشغولاتها الذهبية، بعدما تمكنت من الحصول على مفتاح غرفة نوم سيف النصر منها، قبل فترة، إثر ضائقة مالية مرت بها، وبالرغم الابتعاد عن الأضواء إلا أنها عادت من جديد حينما حررت بلاغًا للشرطة، يفيد تعرضها لسرقة مجوهراتها، بشقتها التابعة لدائرة قسم الجيزة، مؤكدة عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة وأوضحت في أقوالها هوية المترددين على شقتها، دون اتهام أي شخص.

وبعد ساعات من التحريات، اعترفت صديقة الفنانة شرين سيف النصر، المتهمة بسرقة شقة صديقتها الفنانة بمنطقة قسم الجيزة، بأنها تمكنت من سرقة المشغولات الذهبية بطريقة مشروعة لأنها حصلت على مفتاح غرفة النوم من الفنانة منذ فترة، وكانت تمر بضائقة مالية، فقررت سرقة كمية من المشغولات الذهبية.

وأضافت المتهمة بأنها باعت المسروقات لأحد محلات بيع الذهب بمبلغ 20 ألف جنيه، وعقب ذلك أصدرت النيابة قرارا بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.