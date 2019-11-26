في مدينة "إيتاكوتيرّا" البرازيلية، حاول إيتيمرسون دي سوزا مورا البالغ من العمر 31 عاما، قتل زوجته 4 مرات متتالية، وذلك دخل أحد المحلات في البرازيل.
أظهرت كاميرات المراقبة الزوج الغاضب متكئا على طاولة ويتحدث مع زوجته، قبل أن يثور عليها ويقرر إطلاق النيران من مسدسه، لمدة 4 مرات متتالية، ولكن لحسن الحظ تعطل المسدس في كل مرة.
وحاول أحد الموجودين في المحل منع الزوج من قتل زوجته، فأمسك بالمسدس بعيدا وهو ما أنقذها من موت محقق في المرة الخامسة.
لأنه بمحاولة الشاب الضغط على الزناد للمرة الخامسة خرجت منه رصاصة طائشة ولكنها لم تصب زوجته لأن أحد عمال المحل أمسكه بعيدا، بحسب "ميرور".
وأكدت الشرطة الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقالت إنه فشل في قتل زوجته 4 مرات، وعندما أطلق الرصاص بالفعل في المحاولة الخامسة، كان أحد الشهود قد تدخل وأمسك بذراعه، مما أجبره على إطلاق النار للأعلى.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ5 أرواح.. برازيلي يفشل في قتل زوجته 4 مرات و في الخامسة حدثت مفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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