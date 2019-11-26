فيديو.. عادل إمام ينفي شائعة وفاته على طريقته الخاصة.. بالرقص والغناء

بعد يومين فقط من شائعة وفاته، حضر الفنان عادل إمام حفل عيد ميلاد نجله المخرج رامي إمام، الذي احتفل به المشاركون في مسلسل "فالنتينو".
وعلى طريقته الخاصة نفى مجددا الزعيم شائعة وفاته، وذلك بالرقص في عيد ميلاد رامي، فقد بدا بصحة جيدة مرتديا بنطلون كلاسيك وقميص وبليزر بيج، ووقف بجانب رامي خلال الاحتفال.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عادل إمام، الذي نشرته الفنانة داليا البحيري عبر خاصية الستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، متمنيين للزعيم مزيد من الصحة.
شائعة وفاة عادل إمام
وانتشرت شائعات وفاة الزعيم عادل إمام قبل يومين، ولكنه رامي إمام نفى تلك الشائعات، ونشر فيديو يظهر فيه والده خلال تصوير مسلسل "فالانتينو" بينما كان "الزعيم" يراجع النص، وقال رامي في المقطع إن والده يحاول حفظ ودراسة النص وختم قائلا "مفاجأة".
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