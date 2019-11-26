ابنة عامر منيب تحيي ذكرى وفاته بأغنية جديدة: عامل إيه في حياتك

أعلن الشاعر تامر حسين، أنه وضع لمساته الأخيرة على آخر أعماله الغنائية، صباح اليوم، برفقة "مريم" ابنة الفنان الراحل عامر منيب.

ونشر تامر حسين مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماع "فيسبوك"، ظهر فيه برفقة مريم عامر منيب، قال خلاله: "عشان الناس اللي سألتني لسه حالا مسجلين أغنية مريم الجديدة، وهي أغنية عامل إيه في حياتك".

فيما وجهت مريم عامر منيب كلمة للجمهور من خلال الفيديو: "أنا جاتلي الفكرة أول إمبارح وأول حد جه في مخي هو تامر، فكلمته وقال لي تعالي نظبط الدنيا، وبشكر أحمد عادل وعمر مصطفى وهاني محروس".

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وتأتي الأغنية تزامنًا مع ذكرى وفاة الفنان الراحل عامر منيب، والذي تحل ذكرى وفاته اليوم، 26 نوفمبر من عام 2011، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.

ومن المقرر أن تطرح الأغنية في الساعات المقبلة، تحت اسم "عامل إيه في حياتك"، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد عادل، وإنتاج المهندس نصر محروس.