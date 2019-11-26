يزيل حَب الشباب والرؤوس السوداء.. فوائد الشوفان للبشرة

يستخدم الشوفان عادة لتقليل الوزن خلال الحمية الغذائية، هو كلك وجبة إفطار تحتوي على العناصر الغذئية اللازمة ليوم مليء بالحيوية والنشاط، ولكن يمكن أن يمد الشوفان مجموعة من احتياجات البشرة والجمال، حيث يمكن للشوفان امتصاص الزيت الزائد على البشرة كما يساعد في علاج حب الشباب، وتساعد خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات على علاج البشرة الجافة وإزالة خلايا الجلد الميتة، وذلك بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي المتخصص.

ويستعرض التقرير التالي فوائد الشوفان للبشرة.

حب الشباب

دقيق الشوفان قد يفعل العجائب لحب الشباب، حيث يحتوي الشوفان على الزنك الذي يقلل الالتهاب ويقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، كما أنه يساعد على امتصاص الزيت الزائد من الجلد الذي قد يؤدي إلى حب الشباب.

للبشرة الجافة

يزيل الشوفان خلايا الجلد الميت ويكون بمثابة مرطب طبيعي، خصائصه المضادة للالتهابات تساعد على الحفاظ على الجلد مقشر، ويمكن أن يساعد الرقم الهيدروجيني المعتدل للشوفان على تهدئة البشرة الملتهبة التي تأثرت بسبب بعض الطفح أو العدوى، مما تسبب في جفاف الجلد.

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الرؤوس السوداء

الشوفان يحتوي على مركبات كيميائية تسمى سابونين، والتي تشتهر بنشاط التطهير الطبيعي، والرؤوس السوداء ليست سوى مسام مسدودة على جلدك، ويساعد الشوفان على تفكيك المسام ويمنحك بشرة ناعمة ونقية.

الحكة

معظم أسباب الحكة ناتجة عن التهاب تحت الجلد أو عندما يكون مستوى الحموضة في الجلد مرتفعًا. يساعد دقيق الشوفان على تطبيع مستويات درجة الحموضة في بشرتك، ما يساعد على استعادة الرقم الهيدروجيني الطبيعي لبشرتك وتنعيم البشرة الجافة. كما أنه يحمي البشرة من المهيجات الخارجية، عن طريق إضفاء الرطوبة على البشرة.

التقشير

الشوفان له خصائص تقشير مكثفة. يساعد في إزالة أقدم خلايا الجلد الميتة على السطح الخارجي للجلد، ويمنحك بشرة نضرة ومشرقة.