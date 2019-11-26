قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل بيتزا بالجبنة الشيدر والبصل المكرمل، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع المعجنات التي يسهل تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير بيتزا بالجبنة الشيدر والبصل المكرمل 1 كيلو دقيق 1 كوب زبادي 3 ملاعق لبن بودرة 3 ملاعق زيت عباد الشمس 2 ملعقة كبيرة خميرة رشة ملح رشة سكر رشة زعتر ماء الحشو جبنة شيدر مبشورة بصل مكرمل جاهز سجق Advertisements فلفل مشوي زعتر فلفل حار ملح وفلفل صلصة بيتزا جاهزة طريقة عمل بيتزا بالجبنة الشيدر والبصل المكرمل في العجانة يخلط الدقيق مع الخميرة ثم يضاف اللبن البودرة والزعتر. ورشة ملح ورشة سكر والزبادي والماء حسب الحاجة وتعجن جيدًا. ورشة ملح ورشة سكر والزبادي والماء حسب الحاجة وتعجن جيدًا. ثم تترك حتى تختمر. ثم تفرد وتوضع الحشوة. لعمل الحشوة على النار يشوح السجق مع الثوم ثم يضاف الفلفل الحار والفلفل المشوي. ثم يضاف البصل المكرمل الجاهز. تفرد العجينة ثم توضع الحشوة مع البصل المكرمل. تضاف الجبنة الشيدر ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

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