فاطمة تتحدى إعاقتها وتحقق مركزا عالميا في رفع الأثقال: أسعى للمزيد

رغم إعاقتها تمكنت من تخطى الصعاب غير عابئة بنظرات المحيطين أحيانا، مستجمعة قوتها ورغبتها في الفوز لتحصد المركز الأول على مستوى أفريقيا والثالث عالميا في بطولة رفع الأثقال مؤخرا.. هي فاطمة البربير، 34 عاما، معلمة لغة عربية ابنة محافظة دمياط.

وتقول البربير، لـ"الوطن": "تمثلت الصعوبة هذا العام في كثرة اللاعبات اللاتي لعبت أمامهن، والجميع مستواه مرتفع"، مضيفة: "تلك هي السنة الثانية التي نلعب، حيث إن التحدي هذا العام أكبر"، مشيرة لتدريبهم المكثف استعدادا للبطولة منذ 19 أغسطس عقب انضمامها للمنتخب.

وتستطرد فاطمة قائلة: "خلال الفترة المقبلة سأكثف تدريباتى لحصد مزيد من البطولات، حيث شارك في البطولة 10 لاعبين من مصر وقاد الكابتن خالد عبادة المدير الفنى للمنتخب التدريبات وحسن صيام ولمياء أبو الحسن".

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ووفقا للبربير فقد قادتها المصادفة للمشاركة فى بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين، التى نظمتها مصر للمرة الثانية، بعد غياب 13 عاماً، لتفوز البربير العام الماضي والجاري لتحصد مركزاً متقدماً، وتذهل الجميع بقدراتها الفائقة وعزيمتها القوية، مشيرة إلى أنها وُلدت مصابة بمرض "الجلوكوما"، ما تسبب فى الضغط على العصب البصرى حتى أفقدها القدرة على الإبصار تماماً، وأضافت أن والديها اصطحباها إلى عدد من الأطباء فى القاهرة والدقهلية وبورسعيد، وخضعت لعدد من العمليات الجراحية، إلى أن أجمع الأطباء على عدم وجود علاج لحالتها.

وتابعت أن والدها كان يعمل صياداً، ولم يتوان لحظة فى تعليمها وأشقائها الـ7، الذين ساعدوها كثيراً أثناء دراستها، وحصلت على المركز الأول على دفعتها من المكفوفين فى المرحلة الثانوية بدمياط، وتم تكريمها من قبَل المحافظ، مشيرة إلى أنها عندما تقدمت بأوراقها للالتحاق بكلية التربية رفضوا قبولها نظراً لكونها كفيفة، فالتحقت بكلية الآداب بجامعة المنصورة، وكانت والدتها ترافقها فى رحلة الذهاب إلى الجامعة والعودة إلى دمياط يومياً، ولمدة 4 سنوات.