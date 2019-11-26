بسنت النبراوي عن دخولها الوسط الفني: فيديوهات السوشيال ميديا هي السبب

قالت الفنانة إسعاد يونس إنها استضافت الفنانة بسنت النبراوي في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc" بسبب الفيديو الذي تحدثت فيه باللهجة الشرقاوية وردت على من يسخرون من لهجة الشرقية.

من جهتها، قالت الفنانة بسنت النبراوي إنها من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأنها عملت مضيفة جوية لمدة 11 عاما وبدأت مسيرتها الفنية بفيديوهات قدمتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت بسنت النبراوي إلى أن مدير أعمال أكرم حسني شاهد فيديوهاتها على "السوشيال ميديا" ورشحها لحسني الذي وافق على ترشحيها للمشاركة في مسلسل "الوصية".

وتحدثت النبراوي أنها كانت تحلم بالظهور في برنامج صاحبة السعادة وأرسلت رسالة منذ عام لإسعاد يونس عبر إنستجرام وقالت لها "أنا حلمي أطلع معاكي في البرنامج".