بَيْع "تيفاني آند كو" بسعر خيالي.. من اشتراها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضمت علامة المجوهرات الفاخرة الأيقونية "تيفاني أند كو" رسميًا إلى شركة LVMH "مويت هنسي لوي فيتون"، و بعد حرب مزايدة بلغت ذروتها عندما وافقت المجموعة الفرنسية للإستحواذ على علامة المجوهرات مقابل 16.2 مليار دولار في أكبر صفقة في قطاع السلع الفاخرة على الإطلاق.

ووفقًا لمجلة WWD، فإن الخطوة الأخيرة لـ LVMH تمثل أكبر عملية شراء للمجموعة حتى الآن.

وأوضحت العلامة التجارية في بيان صدر يوم أمس، أن استحواذ المجموعة الفرنسية على دار المجوهرات الفاخرة البالغة من العمر 182 عامًا، سيعزز مكانة LVMH في صناعة المجوهرات، ويزيد من تواجدها في الولايات المتحدة، مضيفًا أن تيفاني ستساعد في تقوية قسم المجوهرات للمجموعة الفرنسية وغيرها من العلامات التجارية الفاخرة.

كما ​ستتمكن LVMH أيضًا من إضافة علامة تجارية مهمة في صناعة المجوهرات لمحفظتها التي تضم أساسا "بولغاري" التي اشترتها في 2011 بقيمة 5,2 مليارات دولار، و "شوميه" التي استحوذت عليها في 1999 إلى جانب "هوبلوت".

وقد تنافست مجموعة LVMH مع الشركة السويدية للسلع الفاخرة "ريتشموند"، والتي تملك بدورها العديد من العلامات التجارية الفاخرة للمجوهرات، مثل "كارتييه"، و"فان كليف إند آربلز" و"بياجيه".

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وقد تأسست شركة "تيفاني إند كو" الأمريكية في عام 1837، وأصبحت مشهورة بصناديق روبن الزرقاء، كما ساهمت النجمة البلجيكية الراحلة أودري هيبورن أيضًا في الترويج للعلامة المجوهرات الفاخرة في فيلمها الشهير "Breakfast at Tiffany" عندما قامت بالتسوق من المتجر الشهير للعلامة في نيويورك.

وأضاف بيرنو أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH: "يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة للترحيب بتيفاني إند كو، وهي علامة تتمتع بتراث لا مثيل له ومركز فريد في عالم المجوهرات، في عائلة LVMH".

وأضاف: "نكن الكثير من الإحترام والإعجاب لتيفاني ونعتزم تطوير هذه الجوهرة بنفس التفاني والالتزام الذي طبّقناه على مختلف علاماتنا التجارية، سنكون فخورين بإضافة تيفاني إلى قائمة علاماتنا التجارية الشهيرة ونتطلع إلى الأمام لضمان استمرارها وازدهارها لعدة قرون قادمة."

وتنضم علامة تيفاني إند كو إلى العديد من دور الأزياء العالمية المملوكة من قبل LVMH، بما في ذلك "سيلين"، "كريستيان ديور"، "إيميلو بوتشي"، "فندي"، "فنتي" ، "جيفنشي" و"كينزو".