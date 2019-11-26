سارة الذهبي تحكي عن حيلتها للظهور في "صاحبة السعادة"

حكت سارة الذهبي عن الحيلة التي لجأت إليها لكي تستضيفها الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، مشيرة إلى أنها صورت فيديو تسأل فيه فريق صاحبة السعادة عن سبب عدم استضافتها في البرنامج.
وأضافت أنها قالت لزوجها إنها ستصور هذا الفيديو لتعرضه يونس في خلفية وجودها في الحلقة، متابعة: "الناس كانوا بيقولوا لي عاوزين نشوفك مع إسعاد يونس".
وعن بداية ظهورها حكت الذهبي أنها عانت من اكتئاب ما بعد الولادة وطلبت من زوجها أن تفعل شيئا تحبه وأنها قررت أن تكتب على "فيسبوك"، مشيرة إلى أن جدها كان شاعرًا وجدتها كانت تكتب الزجل.
وعرضت الفنانة إسعاد يونس فيديوهات سارة الذهبي منها فيديو التسوق من كارفور وقيادة السيدات للسيارات، مشيرة إلى أنها من معجبي سارة الذهبي ومن مريديها بسبب فيديوهاتها وكتبها التي تنصح فيها السيدات بأمور الحياة.
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