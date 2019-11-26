التقلية هو نوع من الطعام العطري يجهز في مصر لإعطاء أطباق الأكل طعما مميزا، وتوجد عدة أنواع للتقلية تختلف بحسب نوع الطعام، والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة عملها. وإليك طريقة عمل التقلية، على طريقة الشيف"نجلاء الشرشابي". مقادير التقلية ربع كيلو لحمة نصف كيلو كرشة نصف كيلو كبدة ربع كيلو فشة كمون حبوب شرائح ليمون 3 ثمرات طماطم مقشرة مفرومة 2 بصلة مفرومة زنجبيل بودرة كركم بابريكا كمون 10 فص ثوم مهروس 8 ملاعق كبيرة كزبرة وبقدونس Advertisements زيتون أخضر مخلي 2 ليمونة مخللة ملح فلفل أسود التزيين شرائح خبز طريقة تحضير التقلية - تقطع الكرشة والفشة واللحمة والكبدة مكعبات وسط - تسلق في ماء مضاف له كمون وشرائح ليمون قطع الفشة وقطع الكرشة - تشوح اللحمة في الزيت على النار مع البصل والتوابل والملح والفلفل - تضاف الكبدة والكرشة والفشة ويقلب كل الخليط - تضاف الطماطم والكزبرة والزيتون والليمون المخلل - تقلب وتقدم عند تمام النضج .

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