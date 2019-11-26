طريقة شوي البطاطا دون فرن

البطاطا المشوية تحتاج للكثير من الوقت لتحضيرها في الفرن، ونظرًا للانشغال ولرتم الحياة الذي يستوجب السرعة في كل الخطوات التي نقوم بها، يقدم لكِ موقع "هن" أبسط طريقة لشوي البطاطا بسرعة وسهولة دون عناء. طريقة تحضير البطاطا المشوية افردي ورق أبيض في حلة كبيرة مناسبة لحجم البطاطا. Advertisements بللي الورق المفرود في الحلة بالكامل مع صب القليل من الماء في القاع للتسوية. ضعي البطاطا في الحلة على الورق المبلل. غطى البطاطا بالورق الأبيض المبلل ثم ضعي الحلة على نار عالية. وعند سماع غليان الماء تترك حلة البطاطا لمدة ساعة على نار هادئة حتى تمام التسوية، ثم قدميها.

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