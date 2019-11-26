طريقة عمل الإندومي في البيت

الشعيرية سعرية التحضير، أو الإندومي من الاكلات المحببة جدا للأطفال، ولكن تحاوطها شائعات حول فوائدها الغذائية، لذا يمكنك تحضيرها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. مكونات الشعيرية 3 كوب دقيق. 2 بيضة. رشه ملح. ماء للعجن (حسب الحاجة). مكونات البهارات ملعقة صغيرة كمون. 2 ملعقة صغيرة بودرة بصل. 2 ملعقة صغيرة كركم. 2 ملعقة صغيرة بهارات. ملعقة صغيرة بابريكا. ملعقة كبيرة كاري. مكعب مرق. Advertisements طريقة تحضير الشعيرية ينخل الدقيق، ويضاف إليه البيض ويعجن جيدا. يضاف الماء حسب الحاجة حتى يصبح عجين متماسك، وجاف قليلا. يفرد العجين بالنشابة، ويلف رول. يقطع العجين قطعا رفيعة جدا باستخدام السكين. يوضع العجين في قوالب ألومنيوم مربعة للفرن. يدخل العجيبن، فرنا ساخنا على درجة حرارة 170. يترك حتى ينضج. طريقة تحضير الإندومي يوضع ماء مغلي على النار ويضاف إليها النودلز. تخلط كل البهارات مع مكعب مرق مبشور، ويضاف إلى الماء المغلي. تقدم النودلز ساخنة.

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