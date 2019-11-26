صاحبة دعوى تقسيم الميراث طبقا للمسيحية: موافقة كل الورثة ليست شرطا

علقت هدى نصرالله المحامية "صاحبة دعوى تقسيم ميراث والدها طبقًا للشريعة المسيحية" على الحكم الذي حصلت عليه بالأمس وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت نصرالله إن لائحة الأقباط الأرثوذوكس تحتوي على باب كامل للإرث وأن الدستور أباح لغير المسلمين اللجوء إلى شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية وغيرها.

وأوضحت نصرالله أن موافقة جميع الورثة ليست شرطا لتطبيق مادة توريث المسيحيين طبقًا لشريعتهم مضيفة: "فيه كتير من المسيحيين كانوا عاوزين يطبقوا الشريعة المسيحية وكانت المحاكم بتطبق الإسلامية في إعلان الوراثة وكانوا بياخدوا إعلان الوراثة على جنب وبيعملوا ما بينهم قسمة ويقسموا بالنص ودلوقتي بقا متاح إن المحكمة تحكم لك طبقًا للشريعة المسيحية".