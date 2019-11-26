لمربي الحيوانات الأليفة.. علامات تنذرك بعرضها على الطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

بات الآن في كل بيت تقريبًا حيوان أليف، يختلف نوعه باختلاف طباع وتفضيلات الأشخاص الذين يربونه. ومع ذلك يفتقد البعض للقدرة على معرفة الأعراض الدالة على مرض هذه الحيوانات.

الدكتور شرف الدين فيصل، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، يكشف لنا هذه الأعراض:

1- تغيير في سلوك أو مظهره الحيوان غير مألوف مؤشر على مرضه.

2- انقطاعه عن الأكل.

3- إفرازات معينة سواء من الأنف أو الأذن.

4- تساقط الشعر وظهور مناطق جلدية.

5- الالتهابات الجلدية.

6- الإسهال والسعال.

وينصح الدكتور شرف الدين عند ملاحظة هذه الأعراض بعرضه على الطبيب المختص لتلقي العلاج حتى لا يتسبب في حدوث نقل أي أمراض لمالكه. مشيرًا إلى أن أكتر فئة عرضة للعدوى الأطفال وكبار السن والحوامل لضعف مناعتهم.

ما الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان:

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- مرض التوكسوكارا.. يتنقل من الحيوانات الأليفة للإنسان خاصة عن طريق القطط والكلاب ويتسبب في حمى وضيق تنفس وسعال وتضخم بالكبد.

- التيسكوبلازما.. من الطفيليات التي تصيب الحوامل وتؤدي إلى الإجهاض وتشوهات للجنين.

- الديدان الشريطية تنقل للإنسان عن طريق الملامسة للحيوان المصاب.

ما هي النصائح اللازمة لتفادي العدوى:

- التواصل فورًا مع الطبيب المختص لتلقي الحيوان التطعيمات اللازمة.

- على مربي الحيوان أن يكون علي دراية كافية بأخطر الأمراض التي يتعرض لها.

- الاهتمام بنظافة الحيوان الشخصية من خلال أنواع معينة من الشامبو والصابون والمطهرات الخاصة بهم.

- تحديد مكان مخصص للحيوان لقضاء حاجته، ويتم التخلص منها يوميًا.

- منع الأطفال وكبار السن، والحوامل خصوصا آخر 3 شهور من الحمل من الاختلاط بالحيوانات الأليفة حفاظًا على سلامة صحتهم.

- لايجب لمس أنف وفم الحيوان إلا أثناء ارتداء الجوانتي المخصص.

- لابد من غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بعد لمسه.