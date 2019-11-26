بالصور.. الظهور الأول لأمينة خليل مع والدتها على الـ"رد كاربت"

ظهرت الفنانة المصرية الشابة أمينة خليل، لأول مرة برفقة والدتها، على الـ"رد كاربت"، في احتفالية مجلة ENIGMA في عامها السابع.

وارتدت فستان أسود لامع، قصير، بأكمام طويلة، واعتمدت مكياج خفيف بألوان ترابية، وتسريحة شعر "ليس" منسدل.

بينما ارتدت والدة أمينة، سروال أسود، وفوقه بلوزه بسيطة لأكمام طويلة، لونها فضي في أسود، ووضعت مكياج خفيف، بالألوان النيود، واعتمدت تسريحة شعر "ليس" منسدلة.

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ونشرت أمينة، صورتها على البوستر الخاص بشخصيتها في فيلم "لص بغداد"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بشكل جديد، وكان لون شعرها أشقر فاتح، وكتبت كاشفة أنها تقدم شخصية تدعى "نادية"، وعبرت عن حماسها للفيلم.

فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث.

والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى اطار أكشن، يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، ومن المقرر عرضه في يناير 2020.