الامارات | «منارة وطن» عروض مسرحية وورش ثقافية وفنية

شكرا لقرائتكم خبر عن «منارة وطن» عروض مسرحية وورش ثقافية وفنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق اليوم حفل «منارة وطن»، الذي تنظمه «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، على مدى يومين، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، تحت شعار «من ناشئة الشارقة إلى العالم».

يتضمن الحفل أوبريتاً غنائياً استعراضياً من أداء الناشئة، يسلط الضوء على إنجازاتهم، وعرضاً لأول أوركسترا ناشئة في إمارة الشارقة من منتسبي المؤسسة، وعروضاً مسرحية تجسد فنون الإيماء، والعرائس، وخيال الظل، وأفلاماً سينمائية من صنع المنتسبين، ومعزوفات موسيقيّة فردية وجماعية، وعرض أبرز مواهب وإنجازات ناشئة الشارقة في العلوم والتكنولوجيا، والمهارات الحياتية، وريادة الأعمال، والفنون، والرياضة، والآداب واللغات. ويتميز اليوم الثاني من الحدث، باستقباله طلبة المدارس وأولياء أمور المنتسبين وأفراد المجتمع جميعاً، حيث يقدّم المنتسبون ورشاً نوعية في مجالات مختلفة، تسهم في نقل المعرفة إلى الأطفال والشباب الزوار، تشمل فن المانغا والماندالا، إضافة إلى ورش وعروض تتناول موضوعات علمية وتكنولوجية تتعلق بالبرمجة والروبوتات، والأنشطة الرياضية المتنوعة مثل تنس الطاولة، والريشة الطائرة، وكرة القدم، والبلياردو.