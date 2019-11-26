الامارات | «لحظات أبوظبي» تحتفي بـ «المواطن العالمي» على جزيرة الريم

شكرا لقرائتكم خبر عن «لحظات أبوظبي» تحتفي بـ «المواطن العالمي» على جزيرة الريم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة تنمية المجتمع فعالية «المواطن العالمي»، التي تأتي ضمن مبادرة «لحظات أبوظبي»، في متنزّه «ريم سنترال بارك»، ابتداءً من الجمعة 29 نوفمبر الجاري، ولغاية الثاني من ديسمبر المقبل، من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة 11 مساءً. وتأتي هذه الفعالية التي تتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات، ضمن إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، بهدف تعزيز الترابط الأسري بين سكّان أبوظبي، ومد جسور التواصل بين أفراد المجتمع بشكل عام، وذلك من خلال عدد من الفعّاليات والأنشطة المجتمعية التي تضفي أجواءً عائلية تجسّد الاندماج المجتمعي بين شرائح المجتمع في خمس مناطق رئيسة في العاصمة. وسيشهد المسرح المتعدد الثقافات مجموعةً من العروض الترفيهية والغنائية العالمية من مختلف الثقافات، التي ستأخذ الزوار في رحلة حول العالم. كما ستتاح الفرصة للحضور لمشاهدة موكب ثقافات العالم، الذي ترافقه مجموعة من الفنانين والعارضين والموسيقيين، مرتين يومياً.

وسيستمتع الزوار بورش عمل مختلفة، من ضمنها زيارة خيمة «عالم من الكلمات»، التي تستضيف جلسات تركز على التعليم والشعر والخطابات التشجيعية. ولعشاق المأكولات، تقدّم الفعّالية منصة الطبخ التي يديرها كبار الطهاة، حيث يمكن للحضور المشاركة في ورشات تدريبية للطبخ، والحصول على نصائح وإرشادات حول الأطباق المحلية والعالمية. وسيتيح المهرجان الفرصة للأطفال للمشاركة في ورش عمل لتطوير مهاراتهم الفنية والحرفية، وإطلاق العنان لإبداعاتهم باستخدام الألوان.

• خيمة «عالم من الكلمات» تستضيف جلسات تركز على التعليم والشعر والخطابات التشجيعية.