الامارات | «وسط دبي».. احتفالات مبهرة في اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن «وسط دبي».. احتفالات مبهرة في اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل دبي باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات في أجواء مفعمة بالإبهار والأصالة، وتستضيف «وسط مدينة دبي» و«سوق البحار» مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية المناسبة للزوار من الأعمار كافة، ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بعروض LED الساحرة على واجهة «برج خليفة»، وعروض «نافورة دبي» على أنغام النشيد الوطني الإماراتي، وأغنية «سما دبي»، وغيرها من الأغنيات الإماراتية الشهيرة.

وستكون المسيرة الاحتفالية في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من 28 نوفمبر إلى الثالث من ديسمبر، من أبرز ملامح الاحتفالات في «وسط مدينة دبي»، مع إضافات خاصة لأكثر من 150 علماً للدولة، إضافة إلى كشك الصور مع الوسم #ILOVEUAE. أما المجلس الإماراتي التقليدي فسيستعرض الزي المحلي، متيحاً للزوار فرصة تجربته، والتقاط الصور إلى جانب عربة البوليفارد المزينة بمناسبة اليوم الوطني. وسيكون زوار «دبي مول» على موعد مع أنشطة متنوعة، تتضمن فرق الفنون الشعبية والأعمال الفنية والهدايا، وغيرها.

وبمناسبة اليوم الوطني، سيتزين «سوق البحار» بحلة إماراتية بامتياز، مقدماً للزوار فرصة اقتناء البضائع الأصلية، كما سينظم أيضاً باقة من الفعاليات الثقافية والفنية التقليدية، بما في ذلك فرقة العيالة واليولة، ورقصات «فلاش موب» بأزياء مستوحاة من ألوان العلم الوطني، لتثري الأجواء الاحتفالية. وسيقدم مواطنون إماراتيون من «مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري» للزوار معلومات حول تاريخ الدولة، وعاداتها وتقاليدها وتراثها العريق. وسيكون هناك أيضاً عرض توضيحي عن صيد اللؤلؤ، يتيح للزوار العثور على اللآلئ من حوض خاص، في تجربة تغني معارفهم حول التقنيات التي كانت تتبع في صيد اللؤلؤ، الذي كان من أكثر المهن انتشاراً في الماضي، كما يمكن زيارة معرض للصور الفوتوغرافية، يأخذ الزوار في رحلة عبر أبرز المواقع التاريخية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من تنظيم مؤسسة «وطني الإمارات».

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- معرض للصور

الفوتوغرافية يأخذ الزوار

في رحلة عبر أبرز المواقع

التاريخية في الإمارات.