فيديو.. إلهام شاهين ترد على انتقاد مي العيدان لها: "أي حد يقول أي حاجة"

قررت الفنانة إلهام شاهين أن ترد على الإعلامية الكويتية مي العيدان والتي انتقدات ملابسها، على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات خلال فيديو نشرته صفحة برنامج "وورلد سيليبرتي"، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "براحتها".

وأضافت في تصريحات لـ البرنامج، "مش هقولها حاجة، أي حد يقول أي حاجة أنا مبضايقش، انا معرفش قالت ايه، بس ايا كان اللي قالته براحتها يعني"، واختتمت، "مبعترضش على آراء حد".

انتقاد مي العيدان لإلهام شاهين

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، انتقدت فستان الفنانة إلهام شاهين خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "إلهام شاهين.. ماتبين تحترمين جسمك المربرب.. احترمي عمرك 57 سنة.. ترى مش باقي كتير.. ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك.. بالعكس الصورة تثير الشفقة.. بليز لا تستمري.. احتشمي يا ولية".

جمهور إلهام شاهين يدافع عنها

حرص جمهور ومحبي إلهام شاهين على الدفاع عن نجمتهم المُفضلة، حيث كتب أحد الأشخاص: "أحسن منك وفادت الناس بفنها.. إنتي مين.. شو الإضافة اللي عملتيها غير انتقاد الناس".

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وقال آخر، "57 سنة صح.. بس جمالها وجسمها طبيعي وحلاوة روحها أحسن من غيرها.. ماصرنا نعرفهم من الشد والنحت ليل نهار في عيادات التجميل من فوق لتحت سيلكون تغيرت خلقتهم ماصرنا نعرفهم".

من هي مي العيدان

يذكر أن مي العيدان، هي مقدمة برامج كويتية، اشتهرت بنقدها الحاد والمثير للجدل في كثير من الأحيان، ‏وهي من مواليد الكويت لأب كويتي وأم مصرية.‏

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وانطلقت مساء الأربعاء، 20 نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن، في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان، عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".