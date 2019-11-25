صور وفيديو.. بعد الفيشاوي.. قبلات بين حسام الجندي وزوجته في "القاهرة السينمائي"

استغل الفنان حسام الجندي، أول ظهور له مع زوجته بعد الزفاف، على "الرد كاربت"، خلال حضورهما فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، وقرر أن يكون ظهورا استثنائيا.

وعلى خطى الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، تبادل حسام الجندي وزوجته التونسية منال الحمروني، القبلات، وذلك خلال حضورهما عرض فيلم "احكيلي"، ضمن فعاليات المهرجان.

وذهب "حسام"، إلى ما هو أكثر من القبلات، بل قبل يديها وجثا على ركبتيه أمامها، ليعبر لها عن حبه، والتقطت لهما عدسات الكاميرات تلك اللقطات الرومانسية، التي كانت السجادة الحمراء شاهدة عليها.

زواج حسام الجندي

يذكر أن الفنان حسام الجندي، تزوج من الممثلة التونسية ​منال الحمروني​، في بداية نوفمبر الجاري، في تونس، وذلك بعد مشاركتهما في مسلسل "مملكة الغجر"، مع فيفي عبده وحورية فرغلي، الذي عرض في رمضان الماضي.

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أحمد الفيشاوي وندى الكامل

وكان الممثل أحمد الفيشاوي، سبق حسام الجندي، في تقبيل زوجته هو الآخر على السجادة الحمراء، ولكن ذلك كان خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، وهو ما أثار ضجة كبيرة حينها.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وانطلقت مساء الأربعاء، 20 نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن، في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان، عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".