ارتباط نادر يجمع الرامية الكويتية شهد الحوال بشاب إيطالي

جمع ارتباط نادر، بين الرامية الكويتية شهد الحوال، من زوج إيطالي الجنسية، وسط تعليقات على طبيعة الاختيار وأسبابه.

بفستان زفاف أبيض طويل، بأكمام من قماش التل، ظهرت الرامية الكويتية في فيديو لها، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في بعض المشاهد الرومانسية مع زوجها.

كما أظهرت لقطات أخرى، مشاهد رومانسية، ولحظة تسليم أبو العروسة ابنته للعريس، وسط حالة من الفرحة بين المعازيم.

ورغم نقص المعلومات حول الزوج الإيطالي، إلا أن مقربين من شهد الحوال، ذكروا لـ"صحيفة المرصد"، أن زوج الرامية الكويتية، تحول إلى الإسلام، وسمّى نفسه علي، دون الكشف عن اسمه السابق.