هدى رشوان: 200 ألف سيدة تعرضن للعنف الأسري أثناء فترة الحمل

قالت هدى رشوان، مديرة تحرير موقع "هن"، التابع لموقع "الوطن"، إن الفتيات والسيدات والبنات، كسرن حاجز الصمت، وأصبحن يعبرن عما بداخلهن، رفضًا لكل أشكال العنف الممارس ضدهن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يعرض عبر شاشة "دي إم سي"، أن العنف الأسري، أكثر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة، معتبرةً أنه قيم سلوكية لا أكثر: "لا يعتبر نتيجة لعدم الحصول على الحقوق أو التعرض لضغوط الحياة، لكن هذا التصرف ناجم عن خلل في التربية، هي سلوكيات سيئة نتيجة نظرة ذكورية، اعتقادًا بأنها واحدة من أنماط الذكورة".

وأشارت "هدى"، أن 9.8 يتعرضن لكافة أشكال العنف البدني، والنفسي على يد أزواجهن، كما أن 89.5%، من السيدات يتعرضن للختان.

وتابعت: "كنا نخصص ملفًا في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ومن أصعب الحالات التي رصدناها، كانت حالات الحبس المنزلي، التي كانت الفتيات يتعرضن لها".

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وأوضحت: "في هذه الحالات، كان الأب يحبس ابنته والأخ يحبس أخته لممارسة السلطة عليهن، البنت تتعرض للعنف منذ نعومة أظافرها، وتتحمل مسئولية كبيرة بالرغم من كونها قاصر، فتتحمل مسئولية الأسرة، الزوجة مثلًا تشاهد حالات عنف واعتداء متكررة، ويكون ذلك عنفًا".

وواصلت: "الزوجة دي بتقول أستحمل عشان بيتي وولادي، لكن لما الموضوع يبقى فوق الاحتمال، تخرج عن صمتها تقول مش هقدر أكمل".

وأكدت "هدى"، أن الختان يكون في الكثير من الأحيان، ممارسًا من امرأة ضد امرأة، أو الأب ضد ابنته، لافتةً إلى أن إحصائية أشارت إلى تعرض 200 ألف سيدة حامل في مصر من أزواجهن، خلال فترة الحمل ما سبب مشكلات كبيرة لها وللجنين.

وشددت مدير تحرير موقع "هن"، على ضرورة التصدي للعنف المنزلي، معتبرةً إياه المشكلة الأكبر ضمن المشكلات الأسرية: "وده هيتحقق بالتربية، لازم تكون زوج كويس وداعم لزوجتك، مش هنشوف عنف تاني".