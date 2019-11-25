صور.. أبرز الإطلالات بـ"ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي في يومه الـ6

لفتت الفنانات الأنظار، بإطلالاتهن الأنيقة، التي ارتدينها، اليوم، في ختام ريد كاربت الفيلم المصري "إحكيلي"، بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، والمقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية.

درة

تألقت الفنانة التونسية درة، بإطلالتها اليوم، على الـ"رد كاربت"، وارتدت فستان بليزر، قصير، مفتوح من جهة الصدر، ومرفوع الكتفين، لونه أبيض في أسود، ويوينه أزرار ذهبية اللون.

ولم ترتد درة أي اكسسوارات، واعتمدت على الميك أب الصارخ، وتسريحة الشعر المنسدلة.

كما ارتدت درة تحت الفستان، شراب فيليه أسود، مع بوت طويل أسود يصل لفوق الركبة، وحقيبة صغيرة بها أشرطة سوداء اللون أيضًا.

شيرين رضا

اعتمدت الفنانة شيرين رضا، إطلالة محتشمة سوداء، حيث ارتدت بليزر أسود على شيميز أسود، مع بنطلون أسود واسع.

وارتدت اكسسوارات بسيطة، تكونت من خواتم صغيرة بيدها اليسرى، وحلق أخضر كبير، مع ميك أب بسيط، وشعر ويفي منسدل.

مريم حسن

أطلت الفنانة المصرية مريم حسن بفستان أنيق، أبيض اللون مطرز بالأبيض أيضًا، مجسم وطويل، أخذ شكل السمكة، وذيله شفاف، كما أنه "كاب" مفتوح من جهة الصدر، وبدون أكمام.

وارتدت مع الفستان، اكسسوارات عبارة عن طاقم ذهبي مكون من عقد وأسورة، وحلق، وخاتم.

كما ارتدت حذاء أبيض اللون بكعب عال، مع حقيبة صغيرة ذهبية اللون.

واعتمدت مكياج بسيط بالألوان الترابية، وتسريحة الشعر الليس المنسدل.

مريم الخشت

ارتدت الفنانة مريم الخشت فستان بسيط، أسود وبه نقوش باللون البيج، متوسك الطول وفضفاض، بأكمام متوسطة الطول، ومفتوح من جهة الصدر.

وارتدت معه حقيبة صغيرة ذهبية، وحذاء نحاسي بكعب متوسط الطول.

واعتمدت الخشت، على تسريحة الشعر الويفي المنسدل، والمكياج الصارخ بالألوان الترابية، ولم ترتدي إكسسوارات كثيرة حيث ارتدت حلق طويل فقط.

بسنت شوقي

أطلت الفنانة المصرية بسنت شوقي، بإطلالة غريبة بعض الشيء، حيث ارتدت بليزر أبيض، على تنورة طويلة بيضاء منفوشة من التل، مع حزام أسود رفيع.

وارتدت اكسسوارات بسيطة، عبارة عن طاقم مكون من كوليه فضي، وحلق متدلي، وارتدت أيضًا حقيبة صغيرة فضية اللون.

واعتمدت "شوقي"، المكياج الترابي الهادئ، مع تسريحة الشعر المربوط ومرفوع "كحكة".

كندة علوش

أطلت الفنانة كندة علوش بملابس محتشمة، مرتدية فستان بليزر، طويل، أسود اللون، فضفاض وبأكمام طويلة، وزينه الدانتيل من الجنبين.

وارتدت بوت أسود شامواه طويل، مع حقيبة صغيرة نحاسية اللون.

وارتدت اكسسوارات بسيطة، عبارة عن خواتم وسلسلة فضية اللون.

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واعتمدت مكياج خفيف للغاية، مع تسريحة شعر ويفي منسدل.

إنجي المقدم

أطلت الفنانة إنجي المقدم، ببلوزة بيضاء بدون أكمام، ولا أكتاف، قصيرة من الأمام، وطويلة للغاية من الخلف، وارتدت معها بنطلون أسود لامع.

واعتمدت "المقدم"، المكياج الصارخ، وتسريحة الشعر الويفي المنسدل، مع اكسسوارات البسيطة، المكونة من حلق طويل فضي، وخواتم في اليدين.

وارتدت حذاء أسود كعبه متوسط الطول، مع حقيبة سوداء لامعة.

إنجي أبو زيد

وأطلت الفنانة إنجي أبو زيد، بإطلالة كاجوال غريبة، حيث ارتدت بليزر زيتي طويل، على بلوزة بيضاء، على بنطلون جينز مقطع.

وارتدت اكسسوارات بسيطة، عبارة عن ساعة، وسلسلة طويلة، وحلق كبير مستدير.

وارتدت حقيبة سوداء صغيرة، مع "هاف بوت" زيتي بكعب منخفض، واعتمدت المكياج الخفيف بالألوان الترابية، مع الشعر الكيرلي.

كارولين البيه

وأطلت الفنانة كارولين البيه بفستان غريب، من اللونين البيج واللبني، طويل، من التل، بأكمام طويلة ومنفوشة، شفاف ومفتوح من جهة الصدر، وبه نقوش ذهبية.

واعتمدت على المكياج الهادئ بالألوان الترابية، والشعر الكيرلي المنسدل.

وارتدت مع الفستان اكسسوارات ذهبية عبارة عن حلق طويل وخواتم، وارتدت حذاء بيج كعبه متوسط الطول.

غادة إبراهيم

ظهرت الممثلة المصرية غادة إبراهيم، بإطلالة غريبة بعض الشيء، اليوم، حيث ارتدت، فستان ملون بلونين، وهما الأحمر القاتم والأزرق، متدرج الطول، قصير من جهة وطويل من جهة أخرى، "أوف شولدر"، بدون أكمام، وارتدت معه حزام لونه أحمر قاتم.

واعتمدت الفنانة، تسريحة الشعر المنسدلة، والمكياج الصارخ، ولم تزين إطلالتها باكسسوارات كثيرة، وارتدت خاتم في يدها اليمنى، وساعة في اليسرى، وارتدت مع الفستان، حقيبة سوداء متوسطة الحجم، وحذاء أسود بكعب عالٍ.

ليلى علوي

لفتت الفنانة المصرية ليلى علوي، الأنظار، بإطلالتها الأنيقة، التي ارتدتها اليوم، حيث ظهرت بفستان أسود قصير، فضفاض بعض الشيء، ذو أكمام زينها الفرو الأسود، وارتدت اكسسوارات بسيطة، مكونة من عقد متوسط الطول، به أحجار ملونة، مع خواتم في يديها.

واعتمدت الفنانة، تسريحة الشعر الويفي المنسدل، وارتدت مع الفستان حقيبة صغيرة سوداء، وحذاء نحاسي لامع.

رانيا منصور وشقيقتها التوأم

أطلت الفنان رانيا منصور وشقيقتها التوأم، بإطلالتين مختلفتين، حيث ارتدت رانيا فستان أسود، مظرز بخرز أسود لامع، "أوف شولدر"، بدون أكماكم، ىطويل من جهة وقصير من جهة أخرى، وزينه خط أصفر.

واعتمدت مكياج هادئ، ولم ترتدي اكسسوارات كثيرة، حيث تكونت اكسسواراتها من حلق أسود متدلي فقط، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل، وارتدت حقيبة صغيرة سوداء مع حذاء أسود بكعب عالي.

وارتدت شقيقتها التوأم فستان بليزر، قصير، أسود اللون، على شراب فيليه أسود، مع حقيبة سوداء صغيرة مزينة بأشرطة سوداء، وبوت أسود طويل بكعب عالي.

وأعتمدت شقيقة رانيا، تسريحة الشعر المربوط "ديل حصان"، والمكياج الخفيف الهادئ.

مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء الأربعاء، 20 نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن، في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان، عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".