تفوقت على مايكل جاكسون في الجوائز الموسيقية..تايلور سويفت أسطورة أمريكية

استطاعت النجمة الأمريكية تايلور سويفت، التفوق على أسطورة الغناء مايكل جاكسون، صاحب أكبر عدد من الجوائز الموسيقية، بعد حصولها على 6 جوائز جديدة في مهرجان "جوائز الموسيقى الأمريكية"، ليصل مجموع جوائزها إلى 29 خلال مشوارها المهنى، بينما حصل مايكل جاكسون على 24 جائزة، وفقًا لموقع "bbc".

يرصد "هٌن"، في التقرير التالي، أهم المعلومات عنها.

من هى النجمة الأمريكية تايلور سويفت

تايلور سويفت، مغنية ومؤلفة أغاني وممثلة أمريكية، منذ 2006، حازت العديد من الجوائز، لغناء البوب الريفي.

وُلِدت تايلور سويفت، في الثالث عشر من ديسمبر عام 1989 في ريدينج، بنسلفانيا، وبدأت بكتابة أولى أغانيها في عمر الخامسة، وعندما بلغت السادسة عشرة، أطلقت ألبومها الأول، لتُصبح لاحقا واحدةً من أشهر مغنيات البوب والموسيقى الريفية.

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حازت سويفت، على عدة جوائز، وحققت ألبوماتها نجاحا فريدا من حيث المبيعات.

أنشأت سويفت مركزا تعليميا يحمل اسمها، وذلك كمبادرة تطوعية منها بتكلفة 4 ملايين دولار.

كانت جدتها مغنية أوبرا محترفة، وسرعان ما سارت على خطاها بحلول عامها العاشر.

اختيرت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، كأعلى المشاهير أجرًا بالعالم، بحسب قائمة مجلة "فوربس" السنوية.