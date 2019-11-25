فساتين خطوبة لبنانية لعروس 2020

أحصلي على إطلالة مفعمة بالأنوثة والفخامة في يوم الخطوبة، واختاري من أجمل فساتين لبنانية في أسبوع الموضة الراقية.إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة تجمع بين الفخامة والأنوثة في يوم الخطوبة، فلن تجدي أجمل من فساتين خطوبة لبنانية بتوقيع أشهر المصممين لتتألقي بها في هذا اليوم.

حيث قدم العديد من المصممين اللبنانيين فساتين خطوبة أخاذة لعام 2020، يمكن أن تستلهمي منها إطلالتك.

فساتين داني أطرش Dany Atrache

قدم المصمم اللبناني داني أطرش موديلات فساتين خطوبة جذابة في أحدث مجموعاته.

أحببنا الفستان بالكم الواحد والمزين بالتفاصيل الأرجوانية على الصدر مع تنورة A Line.

وكذلك الفستان الأخضر بالكم الواسع المنسدل والكاشف للكتف مع تطريزات الورود على الخصر.

كما قدم المصمم فستان وردي مزين بالريش مع لمسات الورود الناعمة وبقبّة Halter وتنورة منفوشة.

فساتين جورج حبيقة Georges Hobeika

لإطلالة تجمع بين الأنوثة والرقي، قدم المصمم اللبناني جورج حبيقة فساتين خطوبة بألوان حيوية مثل اللون الأصفر.

بالإضافة إلى فساتين وردي مرصعة بتطريزات برّاقة لمزيد من الفخامة.

وبرزت بعض صيحات الموضة في فساتين جورج حبيقة مثل الفستان الـHigh Low، الفستان بالتنورة الإضافية والفساتين الأوف شولدر.

فساتين طوني ورد Tony Ward

قدم المصمم اللبناني طوني ورد فساتين خطوبة راقية بقصّة A Line مع تطريزات ناعمة.

أعجبتنا الفساتين السيمون، وكذلك الفساتين المزينة بلمسات الأزرق المتناغمة مع الألوان الناعمة.

وتنوعت الموديلات بين فساتين بدون أكمام وفساتين بأكمام قصيرة، فساتين بكتف واحد، بالإضافة إلى الفساتين الكاشفة للأكتاف.

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فساتين زهير مراد Zuhair

أبدع المصمم اللبناني زهير مراد فساتين فخمة تناسب يوم الخطوبة، سواء بقصّات عمودية أو واسعة.

قدم المصمم فساتين باللون الأحمر ومرصعة بتطريزات برّاقة فضلاً عن لمسات الريش.

كذلك قدم فساتين بيج لإطلالة بسيطة وناعمة في يوم الخطوبة، مع تطريزات رقيقة تزينها.

ولإطلالة نابضة بالحيوية، يمكن أن تختاري فستان أزرق بوحي من فساتين زهير مراد العصرية.

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