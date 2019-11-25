هل تعاني من تساقط الشعر؟.. إليك أبرز طرق علاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

يواجه الكثير من الرجال والسيدات مشكلة تساقط الشعر، ويشعر أصحابها بالخوف والقلق خاصة إذا زاد السقوط عن المعدل الطبيعي، ويبدأون في رحلة العلاج من خلال الأدوية التي تحتاج إلى وقت طويل.

الدكتور مصطفى همام، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، يستعرض لكم طرق علاج تساقط الشعر، مشيرًا في بداية حديثه إلى أن أسباب التساقط لدى السيدات منها؛ "الحمل والولادة والغدة الدرقية وهرمونات الجسم، والأنيميا والضغط العصبي"، أما بالنسبة إلى الرجال فالصلع الوراثي أبرز الأسباب وتبدأ أعراضه بالتقدم في العمر، ومعه يتساقط الشعر بشكل تدريجي.

وتتعدد أساليب علاج تساقط الشعر، ومنها:

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- الزرع.. من أحدث التقنيات التي تعطي نتائج جيدة من خلال نقل الشعر من المناطق الكثيفة إلى المناطق الخفيفة.

- استخدام كريمات وإسبراي مهدئ للشعر بعد إجراء الكشف الطبي اللازم.

- قد يستدعي تساقط الشعر إعطاء كبسولات حديد وفيتامينات للمريض فقط.

وفقًا للإحصائية التي أصدرتها الجمعية الدولية لجراحة زراعة الشعر عام 2018 فإن حوالي 635.189 عملية زراعة شعر تم إجراؤها في عام 2016 أما في عام 2018 وصل عدد المرضى لما يقرب من 1.650.000. وتشير النتائج إلى أن ازدياد حجم سوق زراعة الشعر بنسبة 64% هذه الزيادة توضح بشكل كبير مدى الإقبال الذي تشهد عملية زراعة الشعر عالميا.