بخصومات تصل لـ70%.. عروض البلاك فرايدي في عيادات التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد: تنتظر بعض النساء الـ"Black Friday" للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها مراكز التجميل عديدة.. تعرفوا على أبرز العروض في السطور التالية: Clinica Joelle Egypt البوتكس بسعر 2900 جنيه بدلًا من 3500 جنيه. الميكروبليدينج بسعر 1500بدلًا من 2500 جنيه. الفيلر بـ 3200 بدلًا من 5000 جنيه. الميزوثيرابي بـ 1700 بدلًا من 2500 جنيه. جلسة البلازما للوجه أو الشعر بـ 1800 بدلاً من 2500 جنيه. جلسة هيدرافيشال مع الميزوثيرابى بـ 2700 جنيه. خصم 50% على جلسة الديرما جولد. خصم 50% على الفينير. خصم 50% على عملية تجميل الأنف، وتكبير الثدي وزرع الأسنان. خصم 50% على عملية نحت الجسم. - Angel Clinic حقن البوتكس للتخلص من التعرق بـ 2500 بدلًا من 4000 جنيه. حقن البوتكس بسعر 2000 بدلاً 2500 جنيه. فيلر الشفايف بـ2000 بدلاً من 2500 جنيه. فيلر الخدود بـ2300 بدلا من 3000 جنيه. جلسة الأكوا بيور لعلاج مشاكل البشرة بـ 750 بدلاً من 1500جنيه. جلسة نتوياج بـ 350 بدلاً من 500 جنيه. Advertisements - خصومات إلى 70% في واي كيكي عرض الـ32 جلسة لإنقاص الوزن بـ 1100 بدلاً من 3200 جنيه وتتكون من: 6 جلسات كرايو لتكسير الدهون بالتجميد. 6 جلسات كافيتيشن لتفتيت الدهون. 6جلسات راديو فريكوينسي لشد الترهلات. 6 جلسات راديوم لتصريف الدهون وشد الجلد. عرض الـ48 جلسة بسعر 1800 بدلاً من 4000 جنيه، ويتكون من: 12 جلسة كرايو لتكسير الدهون بالتجميد. 12 جلسة كافيتيشن لتفتيت الدهون. 12 جلسة راديو فريكوينسي لشد الترهلات. 12 جلسة راديوم لتصريف الدهون وشد الجلد. - عروض الحقن وشد الترهلات 5 جلسات حقن الميزو ثيرابي بـ1100 بدلاً من 4000 جنيه. 5 جلسات الكاربوكس لعلاج السيلوليت بـ 1100 بدلاً من 4000 جنيه. - Brightness Clinic خصومات تصل لـ 50% جلسة تنظيف البشرة بـ 125 جنيهًا حقن البوتوكس بـ 1200جنيه حقن الفيلر بـ 2300 جنيه جلسة الفراكشنال ليزر 750 جنيه جلسة الهايفو لشد البشرة 1000 جنيه

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