هذه الأبراج تميل إلى الخيانة.. هل زوجك أو خطيبك من مواليدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

تؤمن الكثير من الفتيات بالأبراج، وتستدل أغلبهن في اتخاذ القرارت العاطفية على الطالع معتمدين على أن لكل برج صفاته الشخصية التي قد تتسم بالوفاء التام أو الأخرى التي ربما تميل للخيانة.

إذا كنتِ ترغبين في الارتباط بأحدهم هذه الفترة، فخبيرة علم الأبراج الدكتورة رانيا شارود، تحذرك من أن مواليد هذه الأبراج قد تنهي علاقتها بشريك الحياة بسبب الخيانة:

- برج الجدي

يحتل مواليد الجدي المركز الأول في القدرة على الخيانة لأن رجل الجدي يميل إلى الخيانة لأغراض مادية ولمصلحته الشخصية، ويعتبر من الأبراج غير القادرة على إقامة حياة زوجية مستقرة وسعيدة.

- برج الثور

حل هؤلاء في المرتبة الثانية من حيث الخيانة، لأنهم يتسمون بتعدد العلاقات العاطفية وحب السيطرة ما يدفع الشريك إلى إنهاء العلاقة.

- برج الجوزاء

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ثالثًا يأتي رجل الجوزاء الذي يميل للتجديد دائمًا والتغيير في حياته وبسبب علاقاته المتشعبة يدفع الطرف الثاني إلى الشك به والانفصال.

- برج السرطان

يحتل المرتبة الرابعة في القدرة على الخيانة ويتسم رجاله بالغموض الشديد على زوجته وحبه للأمور المادية، فيميل إلى الخيانة بسببها.

- برج الميزان

المركز الخامس كان من نصيب رجل الميزان الذي يوصف بأنه هوائي مُتقلب يميل إلى التغيير في العلاقة العاطفية ما يدفع شريك الحياة إلى إنهاء العلاقة.

- برج الحوت

تقل درجة الخيانة عند رجل الحوت لأنه يحب أن يعيش داخل قصة حب واحدة.