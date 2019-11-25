كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 10:48 مساءً - تشقق القدمين إحدى أكثر المشاكل الشائعة التي تعانيها الصبايا، وبالطبع تتسبب في تعرضهنّ لمواقف محرجة، لهذا، فالعناية بالقدم أمر مهم وأساسي للتخلص من هذه المشاكل.

والزيوت الطبيعية المرطبة أفضل ما يمكنكِ استخدامه لعلاج تشقق القدمين، مثل زيت جوز الهند الذي يتمتع بخصائص طبيعية، وفيتامينات تحمي بشرة قدميكِ من التشققات، كما أنّ له رائحة مميزة ومنعشة لبشرتِك.



ماسكات زيت جوز الهند لنعومة القدمين



خليط زيت جوز الهند والغليسرين

زيت جوز الهند لمشاكل تشقق القدمين



- ملعقة كبيرة زيت جوز هند

- ملعقة صغيرة غليسرين



اخلطي زيت جوز الهند مع الغليسرين، وضعيه على قدميكِ قبل النوم، ثم اشطفي قدميكِ في صباح اليوم التالي.

يمكنكِ تجربة هذا الخليط مرة يوميًّا بخاصة إن كنتِ تعانين التشققات القوية للقدم.



ماسك زيت جوز الهند مع زيت الزيتون والسكر البني

زيت جوز الهند لمشاكل تشقق القدمين



- ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

- ملعقة صغيرة زيت الزيتون

- ملعقة صغيرة سكر بني



اُخلطي المكونات مع بعضها البعض، وافركي بها قدميكِ، واتركي الخليط لمدة دقائق.

اُشطفي قدميكِ بعدها بالماء، وكرري الماسك مرات أسبوعيًّا.



ماسك زيت جوز الهند مع الملح والحليب

زيت جوز الهند لمشاكل تشقق القدمين



- ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

- ملعقة صغيرة ملح البحر

- ملعقة كبيرة من الحليب



اُخلطي زيت جوز الهند مع ملح البحر والحليب ووزعيه على قدميكِ.

اُتركي الخليط لمدة 10 دقائق.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للتخلص من الجلد الميت والحصول على قدم ناعمة.

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