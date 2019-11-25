العطور المناسبة لفصل الشتاء... تفيض بالانوثة

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 10:48 مساءً - تحتاج السيدة في الشتاء الى باقة من العطور الناعمة والفواحة في آن واحد. فالعطر عليه ان يعكس شخصية المرأة وصورتها، ويمنحها حضورا أنثويا. إنما لا شك في ان الخيارات واسعة، ولا يمكن حصرها بنغمات محددة دون سواها. ثمة من يفضلن شذى الفانيليا وثمة من يرغبن في الازهار والمسك...
ما هي العطور المناسبة لفصل الشتاء؟
الخيارات متشعبة وتدفع الى الحيرة، إنما جمعنا لك باقة من أجمل العطور الخاصة بشتاء 2020 والتي تفيض بالكثير من الكياسة والانوثة والنعومة.
1. Soleil Neige:
من مجموعة عطور توم فورد. عطر، تمتزج فيه نغمات الفانيليا مع الياسمين والمسك، ليقدم توليفة آسرة ولا تقاوم.
2. Audacious Fragrance:
مزيج من فرانجيباني الأبيض ودخان البخور وزهرة تياري وخشب الصندل. تنبعث منه رائحة مألوفة بالنسبة الى السيدات اللواتي اعتدن على مستحضرات التجميل والكريمات من Nars.
3. JOY by Dior:
تطغى على هذا العطر، نغمات خشبية رائعة، تثير في النفس الحنين الى الماضي. نسخة اقوى من العطر السابق من ديور. ولذلك فإنه يتلاءم جدا مع الكنزات الصوفية والاوشحة الكبيرة والمعاطف السميكة.
4. Mon Guerlain Eau de Parfum Intense:
مستوحى من النجمة انجيلينا جولي. يشتمل هذا العطر على نغمات جذابة وجريئة من الخزامى والفانيليا والباتشولي.
5. Hermès Twilly d'Hermès Eau Poivrée:
كسائر عطور هيرمس التي لا يمكن ان تمر مرور الكرام، فإن هذا العطر يحاكي السيدة الواثقة. يشتمل على الفلفل الزهري والورد والباتشولي. توليفة تصلح ايضا لبداية الربيع.
6. Libre Eau De Parfum:
من عطور إيف سان لوران، الواقع ان النظر الى القارورة وحده، كفيل بإعطائكم فكرة عن فخامة هذا العطر وكياسته وجاذبيته. يشتمل على نغمات دافئة وشرقية، من المندرين والخزامى والياسمين وأزهار البرتقال والفانيليا والارز والعنبر والمسك.
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