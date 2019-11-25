بعد إصابة 84 طالبة ومعلمة بالاختناق في أسوان.. ما هو حامض النيترك وكيفية الوقاية منه

انخفضت إمدادات الأكسجين، اليوم، داخل وحدة حامض النيتريك بمصنع كيما أسوان، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ما أدى لتكوين سحابة صفراء، في محيط المصنع.

واكب الانخفاض في الأكسجين، بحسب بيان صادر عن الموقع، تغيرا في اتجاه الرياح نحو مدينة أسوان، فتأثرت المدينة ببعض الانبعاثات الصادرة من الوحدة، ما تسبب في بعض حالات ضيق التنفس، وصل عددها نحو 84 طالبة ومعلمة، أصيبوا باختناقات.

وأصبح حامض النيترك، هو المسؤول عن حالات الاختناق وضيق التنفس التي حدثت للضحايا.

ويستعرض التقرير التالي، كل ما تود معرفته عنه، وإجراءات السلامة الضرورية في حالة التعرض له.

ما هو حامض النيترك؟

يشيع استخدامه في الأسمدة "وفي حالات نادرة حتى المتفجرات"، حمض النيتريك هو سائل عديم اللون أو أصفر مع رائحة مميزة، له رائحة كاوية وخصائص قابلة للتآكل.

يحتوي هذا الحمض المعدني، على مجموعة متنوعة من التطبيقات، ويسبب العديد من المخاطر الصحية، إذا تم استخدامه دون احتياطات السلامة اللازمة.

فيما يلي بعض النصائح المهمة حول التعامل بأمان مع تخزين حامض النيتريك، في مكان العمل، من الخبراء في موقع MSDSonline.

الاستخدامات الشائعة لحمض النيتريك

يُعرف حمض النيتريك أيضًا، باسم aqua fortis أو روح النيتر، وهو يستخدم للنيترات، لإنشاء مركبات النيترو في المختبرات أو في المناطق الصناعية.

تتراوح المركبات الكيميائية الناتجة في ثباتها، بحيث يمكن استخدامها في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك:

متفجرات.

ذخيرة.

دافع الصواريخ.

أحبار وأصباغ.

الخشب القيقب.

وكلاء التنظيف التجارية.

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المخاطر الصحية المرتبطة بحامض النيتريك

حمض النيتريك هو حمض تآكل للغاية، قادر على التسبب في حروق كيميائية شديدة بسرعة كبيرة.

إذا تم استنشاق ضباب حمض النيتريك، فإن المخاطر الصحية، تشمل تآكل الأغشية المخاطية، وذمة رئوية متأخرة، وحتى الموت.

ملامسة العينين، يمكن أن يسبب تلف دائم في القرنية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تم تناول حامض النتريك، فيمكن أن ينتج عنه حروق شديدة تآكل سريعة في الفم والحلق والجهاز الهضمي.

يمكن أن تتفاعل هذه المادة الكيميائية أيضًا بعنف، مع بعض المركبات مثل المساحيق المعدنية والتربنتين، وهي مؤكسد قوي قادر على التسبب في نشوب حرائق، إذا تلامس مع المواد العضوية.

بسبب المخاطر التي يمثلها حمض النتريك، من المهم اتخاذ تدابير صارمة للسلامة كلما تعاملت معه.

تدابير السلامة والمناولة والإسعافات الأولية لحامض النتريك

عند التعامل مع حمض النتريك في مكان العمل، يوصي بشدة بارتداء نظارات السلامة الكيميائية، واقي للوجه للحماية من الرذاذ، والقفازات، وجهاز تنفس بخار معتمد، في حالة عدم توفر تهوية كافية.

كإجراء وقائي إضافي، ينبغي الوصول بسهولة، إلى محطات غسل العين ومرافق الغسيل.

في حالة التعرض لحامض النيتريك

اتبع إرشادات الإسعافات الأولية التالية:

في حالة الاستنشاق: ابحث عن الهواء النقي والعناية الطبية الفورية.

في حالة ملامسة العين:

اغسل العينين على الفور بالكثير من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل لمنع حدوث مزيد من الضرر، والتماس العناية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة الجلد:

اغسل المنطقة المصابة فورًا بالكثير من الماء، لمدة 15 دقيقة على الأقل، وانزع الملابس الملوثة واغسلها بالماء والصابون، واطلب عناية طبية فورية.

في حالة الابتلاع:

لا تحفز القيء، بل اشطف الفم بالماء، وتناول كوب من الماء أو الحليب، كما يحظر إعطاء أي شيء عن طريق الفم، لشخص فاقد الوعي، والتمس العناية الطبية على الفور.