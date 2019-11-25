فساتين خطوبة تخفي الأرداف لعروس 2020

تعد الفساتين بالقصّة الـ A Line التي تتسع من أسفل، من أجمل الموديلات التي تخفي عيوب جسم العروس، وتتميز هذه الصيحة بإخفائها للأرداف الكبيرة بفضل الطبقات المنفوشة في التنورة، والتي غالباً ما تتسع تدريجياً لأسفل.تتمنى كل عروس أن ترتدي فستان يبرز أنوثتها ويخفي عيوب جسمها سواء في يوم الخطوبة أو يوم العرس.

وفي أسبوع الموضة الراقية لموسم خريف وشتاء 2020 بباريس، ظهرت مجموعة متنوعة من الفساتين بالقصّة الـA Line، والتي يمكن أن تلهمك لإطلالة خيالية مبهرة في يوم الخطوبة.

قدم المصمم اللبناني ايلي صعب فساتين خطوبة أخّاذة بقصّة A Line، والتي تميزت بتصاميمها المتنوعة لترضي مختلف الأذواق.

تزينت فساتين ايلي صعب بالطبعات المعدنية البرّاقة سواء باللون الذهبي أو الفضي، وأضاف المصمم الحذاء المعدني حول الخصر ليبرز نحافته، مع تنانير A Line بأقمشة شفافة راقية.

وتنوعت القصّات من أعلى ما بين فساتين أوف شولدر بأكمام طويلة، وفساتين بأكمام منفوخة، فساتين بصيحة الكاب، وفساتين بأكمام قصيرة.

أما عن الألوان، فبرز اللون الوردي في تصاميم رومانسية، فضلاً عن الأزرق والنيود المتناغم مع الفضي.

فستان جورج حبيقةGeorges Hobeika

قدم المصمم اللبناني جورج حبيقة فستان خطوبة A Line بقبّة V ومزين بلمسات الريش الوردي على الصدر والتنورة.

وظهرت التطريزات البرّاقة على منطقة الخصر لتزيد من فخامة وسحر التصميم.



أيضاً قدم المصمم اللبناني جورج شقرا فستان خطوبة A Line مزين بالورود البارزة على التنورة بألوان ناعمة.

الفستان بأكتاف منسدلة Off Shoulder ومرصع بتطريزات برّاقة في المنطقة العلوية.

فستان رامي قاضي Rami Kadi

كما قدم المصمم اللبناني رامي قاضي فستان A Line باللون الأزرق اللامع، وهو بقبّة Halter بدون أكمام.



فساتين زياد نكد Ziad Nakad

من تشكيلة فساتين زياد نكد، اخترنا لكِ بعض التصاميم المميزة بقصّة A Line.

اتسمت الفساتين بأقمشة الفاخرة الشفافة، والمرصعة بتطريزات برّاقة، مع قصّات مختلفة من أعلى، سواء فساتين حمّالات أو فساتين Halter، وفساتين كشكش.

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فساتين زهير مراد Zuhair Murad

أحببنا فساتين زهير مراد الراقية والمفعمة بالأنوثة، بالقصّة الـA Line.

قدم المصمم فستان ذهبي مرصع بتطريزات برّاقة وبقبّة V مع تنورة A Line.

كما قدم فساتين أوف شولدر بألوان مميزة وتطريزات برّاقة، باللونين البرتقالي والأخضر، أحدهما بأكمام طويلة دون أكتاف، والآخر بحمّالات منسدلة لتكشف الكتفين.

طالعي أجمل موديلات فساتين خطوبة A Line تخفي عيوب المنطقة السفلية من الجسم ومنحك إطلالة ساحرة مستوحاة من أميرات القصص الخيالية.

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