تعرفي علي أصول وقواعد إتيكيت التسوق في السوبرماركت

أصبحت زيارة السوبرماركت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية. هي مجرد زيارة دورية لدى البعض بهدف التبضع وشراء احتياجات المنزل، ولكنها تمثل للبعض الآخر فسحة الأسبوع أو الشهر. لذا نجد عائلات تؤم الصالات قاضية ساعات في التجوال بين الاقسام.

في كل الحال، عند التسوق يجب أن تراعى مبادئ الاتيكيت فهناك آداب وأصول لا بدّ من مراعاتها خلال هذه الزيارة للحفاظ على مظهرك العام وعدم مضايقة المتسوقين الآخرين، نقدمها في النقاط التالية :

ـ في كثير من الاحيان، نجد صعوبة في ايجاد مكان لركن السيارة ذلك لضغط الوافدين الى السوبرماركت، أكثر ما يزعج في هذا المجال "السباق على ركن السيارة" و كأن لا مكان لركنها الا في هذه البقعة بالذات. لا تزاحم أحدا على موقف عاينه مسبقاً، تصرف بنبلٍ وجد مكانا آخر لركن سيارتك.

ـ اركن سيارتك بطريقة لائقة: الخطوط البيضاء الموجودة في مواقف السيارات، وُضعت لتتمكن السيارات من الوقوف، بشكل يتيح لجميع الركاب الصعود والنزول منها من دون انزعاج، أو اضطرارهم إلى حشر أجسادهم في فتحة الباب الصغيرة، أو إحداث خدش في أبواب السيارات الأخرى الراكنة.

ـ إن الإنسان المتحضِّر، لا يركن سيارته في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هذا المكان تم تصميمه بشكل يُسهِل عليهم الانتقال من سيارته إلى الوجهة التي يريدها.

ـ لا تنسَ أيضاً أن تراعي مشاعر الآخرين لدى استخدام المواقف، فلا تركن سيارتك بشكل تحتل فيه موقفين، فتضيع فرصة سائق آخر في العثور على موقف له.

ـ اعتبر عربة التسوق كالسيارة والتزم خط اليمين لتسمح للآخرين بالمرور من الاتجاه الآخر أو تجاوزك، ولا تسبب عرقلة في السير بالوقوف في منتصف الطريق.

ـ لا تتحرك أمام الرفوف ببطء، وعند تجولك داخل المحل لا تعطل حركة الآخرين بسبب طول المكوث أمام الأشياء التي يريدون الوصول إليها بدورهم... وأيضاً لا تقف للتحدث مع أشخاص تعرفهم وتعطل المرور في المحل أمام الآخرين واجعل ذلك في مكان لا يستخدمه غيرك كزاوية فارغة مثلاً.

ـ إذا كنت تتسوق مع صديق فلا تسدا الممرات بعربتيكما من أجل الحديث، الأفضل أن تمشيا أحدكما خلف الآخر وتؤجلا الأحاديث المهمة لما بعد التسوق.

ـ اترك مسافة ذراع واحد بينك وبين المتسوقين قربك من كل الاتجاهات لتفادي الاصطدام وتعدي المساحة الشخصية للغير.

ـ في حال حدوث تصادم لعربات التسوق الأفضل أن تعتذر بقولك: "عفواً أو المعذرة"، والتحلي بالألفاظ المهذبة...

ـ من الواجب على كل من يصطحب الاطفال معه للسوبرماركت أن يتحكم بتصرفاتهم وعدم السماح لهم بالجري في الممرات أو لمس المنتجات لتفادي الحوادث وإزعاج الآخرين.

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ـ عدم إلقاء الأوراق والقمامة على الأرض أو في عربة التسوق.

ـ عند الاصطدام بالبضائع، ارفع تلك الواقعة عن الأرض وأعدها لمكانها أو اطلب من أحد الموظفين مساعدتك.

ـ يحق لك تغيير رأيك في شأن منتج ما والاحجام عن ابتياعه، غير أنه يترتب عليك إعادته لمكانه، بخاصة تلك التي تحتاج الى تبريد.

ـ تأكد من التقاطك لجميع حاجاتك قبل الاتجاه إلى صندوق الدفع، فلا يصح ترك الزبائن الآخرين ينتظروا عودتك من التقاط شيء نسيت ابتياعه. التزم دورك ولا تتعدى الآخرين أمامك حتى وإن كانت لديك قطعة واحدة.

ـ أنهِ كل مكالماتك الهاتفية قبل الاتجاه إلى صندوق الدفع، جهز محفظتك للدفع فور إصدار الفاتورة واحترم وقت المتسوقين الواقفين بالانتظار خلفك.

ـ عند الازدحام تحل بالصبر ولا تصب استياءك على الموظفين أو على المتسوقين الآخرين فإذا أردت تقديم الشكاوى فعليك تقديمها بصورة رسمية وحسب الأصول بدون إرباك الآخرين وإزعاجهم.

ـ أرجع عربة التسوق إلى المكان المخصص لركنها بعد تفريغ مشترياتك في السيارة ولا تتركها في منتصف الطريق أو خلف السيارات الأخرى.

ـ ان السوبرماركت مرفق عام يتطلب الوجود فيه احترام قوانين الإدارة. تذكر أن مظهرك العام يجب أن يبقى أنيقاً حتى عند التسوّق، فاحرص على أن تكون بمظهرٍ مرتب وإيجابي مهما كانت الظروف.

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