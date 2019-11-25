صور.. غادة إبراهيم بإطلالة غريبة على "ريد كاربت" القاهرة السينمائي

ظهرت الممثلة المصرية غادة إبراهيم، بإطلالة غريبة بعض الشيء، اليوم، في ختام ريد كاربت الفيلم المصري "إحكيلي"، بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، والمقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية.

وارتدت غادة إبراهيم، فستان ملون بلونين، وهما الأحمر القاتم والأزرق، متدرج الطول، قصير من جهة وطويل من جهة أخرى، "أوف شولدر"، بدون أكمام، وارتدت معه حزام لونه أحمر قاتم.

واعتمدت الفنانة، تسريحة الشعر المنسدلة، والمكياج الصارخ، ولم تزين إطلالتها باكسسوارات كثيرة، وارتدت خاتم في يدها اليمنى، وساعة في اليسرى.

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وارتدت مع الفستان، حقيبة سوداء متوسطة الحجم، وحذاء أسود بكعب عالٍ.

مهرجان القاهرة السينمائيوانطلقت مساء الأربعاء، 20 نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن، في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان، عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".