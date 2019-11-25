صور.. ليلى علوي تتألق بفستان أسود قصير على "ريد كاربت" القاهرة السينمائي

لفتت الفنانة المصرية ليلى علوي، الأنظار، بإطلالتها الأنيقة، التي ارتدتها اليوم، في ختام ريد كاربت الفيلم المصري "إحكيلي"، بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، والمقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية.

وأطلت الفنانة، بفستان أسود قصير، فضفاض بعض الشيء، ذو أكمام زينها الفرو الأسود، وارتدت اكسسوارات بسيطة، مكونة من عقد متوسط الطول، به أحجار ملونة، مع خواتم في يديها.

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واعتمدت الفنانة، تسريحة الشعر الويفي المنسدل، وارتدت مع الفستان حقيبة صغيرة سوداء، وحذاء نحاسي لامع.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء الأربعاء، 20 نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن، في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان، عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".