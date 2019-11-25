تمتلئ محاكم الأسرة بآلاف النزاعات العائلية التي تنظر يوميا، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، والتي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية ضحيتها الأولى الأطفال، الذين يواجهون مشكلات نفسية واجتماعية تنعكس بالسلب عليهم طوال رحلة حياتهم.
"حماتي كانت معلمتي في المدرسة، وأما اتجوزت ابنها وجيت أنادي عليها يا ماما تقولى أنا أبلة مش ماما، ولما بغلط في حاجة بتذنبني زي العيال وتقولي محرومة من المصروف"، بهذه الكلمات عبرت "مها.أ" صاحبة الـ25 عاما عن السبب الأساسي وراء طلبها الطلاق من زوجها بعد رفضه الطلاق ودياً، وحملت الدعوى رقم 2010 لسنة 2019، والتي ما زالت تنظر أمام محكمة الأسرة ببندر كفر الشيخ.
تقول مها، في حديثها لـ "الوطن" إنها تزوجت منذ 3 أعوام من ابن معلمتها بالمدرسة، بعد إعجابه بها، وفوجئت برفض حماتها لأن تناديها بكلمة ماما: "حماتي لما بتضايق من حاجة عملتها تقولي انتي عاوزة علقة، لا انتي عاوزة تتعاقبي، وبتنفذ كلامها فعلا، وأنا كنت بريح دماغي وبسمع كلامها عشان أخلص".
تتابع الزوجة حديثها: "عندما كنت أخبر زوجي بما يحدث، كان يقابله بالسخرية والضحك فقط"، ولم يتخذ موقفا أو يتحدث مع والدته في هذا الشأن تجنبا لزعلها وغضبها منه: "إحنا بلد أرياف، وكلمة الحماة عندنا مسموعة، بس مش لدرجة تعاملني زى التلاميذ، هي مش قادرة تنسى إني كنت تلميذة عندها، وجوزي بيقولي دي أمي ومقدرش أزعلها، بس يزعلني أنا عادي، بس الموضوع زاد عن حده أوي، وبقت حاجة لا تطاق، حاسة إني تلميذة في فصل".
كانت هذه تفاصيل خبر مها في دعوى طلاق: حماتي بتذنبني لما بغلط وعايزاني أقولها يا أبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.