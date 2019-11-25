رقية شرعية وركعتا قضاء حاجة.. الإفتاء توضح طريقة إبطال السحر والحسد

السحر والحسد من الأمور التي تشغل بال الكثير من النساء وتثير الخوف بداخلهن من وقوعهن تحت تأثير هذه الأعمال، وعادة ما يبحثن عن الطرق التي تحصنهن من السحر والحسد.

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال "ما هي طريقة إبطال السحر والحسد؟"، وجاء ذلك خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

وجاءت الإجابة، بأنه على الشخص الذي جرى عمل سحر له، ألا يجزع ولا يحزن ولا ييأس، وأن يكون على يقين بأنه لن يضره شيء إلا بإذن الله تعالى، لذلك يجب اللجوء إليه فقط.

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واستشهد "شلبي" بقول الله تعالى من سورة البقرة: "وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ".

وتابع، أنه لابد أن يتسم الشخص باليقين بأن لا شيء يمكن أن يضره إلا بإذن الله تعالى، وأن ما يفعله الإنس والجن هو تحقيق إرادة الله سبحانه وتعالى، فالأمور كلها بيد الله عز وجل، ولابد أن يلجأ الإنسان إلى الله بالدعاء والأذكار وصلاة ركعتين في الليل بنية قضاء الحاجة، ويدعو الله بإبعاد الشيطان والنفس الأمارة بالسوء عنه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرقية الشرعية من الأمور الضرورية في مثل هذه الحالات، كما أنها لا تتطلب إحضار شيخ للقيام بالرقية، ويمكن الذهاب لمكتبة تبيع الكتب الدينية أو تحميل الرقية من الإنترنت وقراءتها مرتين يوميًا في الصباح والمساء.