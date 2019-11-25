الطفولة والأمومة: حماية حقوق ورفاهية الطفل في مقدمة أولويات الحكومة

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن الدولة تضع قضية حماية حقوق ورفاهية الطفل في صدارة أولوياتها، وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى بصفته الجهة العليا المسؤولة عن الطفولة في مصر إلى تعزيز إنفاذ حقوق الطفل من خلال صياغة الاستراتيجيات وخطط العمل وكذلك أوراق السياسات التي ترشد صانعي القرار وتمكنهم من اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة.

وأشارت إلى أنه جرى خلال العام الماضي إطلاق عدة أوراق سياسات خاصة بزواج الأطفال وختان الإناث وتمكين الفتيات من خلال مرصد حقوق الطفل، فضلا عن إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوُي" بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية، قائلة: "يسعدني أن تصب جميعها في أحد أولويات أجندة 2063 وهو القضاء على العنف والتمييز ضد المرأة والفتاة، وتجدر الإشارة إلى أن إعلان القاهرة الصادر في يونيو 2019 والذي خلص عن المؤتمر الأفريقي رفيع المستوى للقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث يعد من الخطوات المحورية في التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي".

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم، ببداية الدورة العادية الرابعة والثلاثين للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC) التي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي ويونيسف وشركاء التنمية في الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وتنبثق لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته من المواد "32 إلى 46" من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في 11 يوليو 1990، ودخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 1999.

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وتتألف لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته، من 11 عضوا وخبيرا، وتتمثل المهام الرئيسية للجنة في تعزيز ومراقبة تنفيذ وحماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق.

وخلال الجلسة الافتتاحية أعربت الدكتورة عزة العشماوي، عن سعادتها باستضافة مصر اليوم اجتماعات الدورة 34 للجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل بعد مرور ما يقرب من 12 عاما من انعقادها بالقاهرة عام 2007، كما أعربت عن بالغ فخرها بعضويتها في هذه اللجنة الهامة للمرة الثانية على التوالي وذلك منذ عام 2013.

كما أكدت على أهمية الالتزام بأجندة 2063 والتي تمثل إطار عمل استراتيجي للقارة الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدول القارة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة 2018 – 2030، قد استمدت العديد من أهدافها وأولوياتها من هذه الأجندة وخطتها العشرية، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة أيضا.

أضافت أن أهداف الاستراتيجية ارتكزت على تحسـين الوضع الصحي والتغذوي للأطفـال دون تمييـز بنـاء عـلى النـوع، خاصـة الأطفـال المهمشين، فضلا عن تمكين كافة الأطفال من الحصول على تعليم جيد النوعية يمكنهم من المشاركة في جهود التنمية بصورة أفضل وإحداث حراك اجتماعي، وحماية الطفل من كافة أشكال العنف البدني والنفسي، وضمان حقوقه الأساسية في المسكن والرعاية والقضاء على عمالة الأطفال والإتجار به وحماية الأطفال في النزاعات المسلحة وحماية الفتيات الأطفال من الممارسات الضارة كختان الإناث وزواج الأطفال، بالإضافة إلى تخفيف حدة تأثير الفقر على الأطفال الفقراء وإحداث حراك اجتماعي يمكنهم من الخروج من دائرة الفقر، بالإضافة إلى تقديم الحماية الكافية للأمهات وزيادة نفاذهن للخدمات لتحسين جودة حياتهن مما يؤثر بالايجاب على جودة حياة الأطفال.

وأضافت العشماوي، أن المجلس يسعى إلى تعزيز منظومة حماية الطفل من خلال تفعيل آليات الإبلاغ المتمثلة فى خط نجدة الطفل 16000، ولجان حماية الطفولة على المستوى اللامركزي، لافتة إلى انتهاء المجلس بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية من إعداد الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وهو ما يتوافق أيضا مع أحد أولويات الدورة الحالية.