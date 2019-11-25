لمظهر جذاب.. 7 نصائح من خبيرة تجميل قبل صبغ شعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

تحاول المرأة دائما التغير من مظهرها رغبة في الظهور بأجمل إطلالة، ومن الأساليب التي تتبعها كثير من السيدات في ذلك تغيير لون الشعر.. وتحتار أغلبهن في اختيار لون الشعر المناسب لبشرتهن.

في السطور التالية نصائح وأمور هامة يجب معرفتها قبل صبغ الشعر، وفقًا لخبيرة التجميل سلمى مجدي، ومنها:

- قبل الصبغ احرصي على إجراء اختبار تفتيح لجزء صغير من شعرك عند منطقة الرقبة لتتأكدي أنه اللون الذي تريدين صبغ شعرك به.

- تجنبي استخدام بودر تفتيح بكميات كبيرة لأنه يسبب تقصف وتقطع الشعر.

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- لا تصبغين شعرك بالحناء إطلاقًا إذا كنتِ ترغبين في تغيير لونه مرة أخرى لأن الحناء تُصعب صبغ الشعر لسنوات.

- لاتختاري لون شعر بعيدا عن لون شعرك الطبيعي حتى تحصلين على درجة مناسبة لبشرتك.

- لون الصبغة يجب أن يناسب بشرتك، فإذا كانت غامقة أو خمرية اختاري درجات اللون البني أو الجراي، وابتعدي عن الأحمر أو النبيتي.

- إن كنتِ من أصحاب البشرة الفاتحة اختاري درجات الأورنج أو الأحمر لتمنحك إطلالة رائعة، وابتعدي عن الرمادي لأنها غير مناسبة.

- لتغيير لون شعرك في الشتاء لاحظي أن الألوان الغامقة موضة هذا الشتاء ومنها "جراي الغامق، والبني، والبينك الغامق.