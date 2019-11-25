دمل الجفن.. تدابير بسيطة تخلصك منه

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قال معهد الجودة في القطاع الصحي، إن دمل الجفن عبارة عن التهاب بكتيري يُصيب الغدة الدهنية الموجودة على طرف الجفن بسبب ضعف المناعة.
وأضاف المعهد، أنه على الرغم من أن دمل الجفن يسبب ألما مزعجا، إلا أنه عادة ما يزول من تلقاء نفسه بعد مرور أسبوع تقريبا؛ حيث ينفتح الدمل ويخرج القيح منه، وبالتالي يتلاشى التورم والاحمرار.
ويمكن تسريع وتيرة الشفاء من خلال بعض التدابير البسيطة مثل تنظيف طرف الجفن المصاب بالدمل بواسطة مناشف تنظيف أو سوائل تنظيف من الصيدلية، مع مراعاة عدم "فقع" الدمل. ويمكن أيضا وضع مرهم أو جل قاتل للجراثيم على الدمل.
ويجب استشارة الطبيب في حال عدم تلاشي دمل العين بعد مرور أسبوعين؛ حيث قد يتطلب الأمر تدخلا جراحيا صغيرا.
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