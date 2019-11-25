موضة “خلع الحجاب”.. “شاهد” فنانة معروفة تلحق بـ حلا شيحة وصابرين وتظهر بإطلالة مثيرة بعد 27 عاما على توبتها

فيما يبدو أن خلع الحجاب صار موضة في أوساط فنانات مصر اللائي ارتدينه قبل سنوات، ظهرت الفنانة المصرية المعروفة شهيرة في إطلالة جديدة وقد خلعت حجابها الذي ارتدته لسنوات لتلحق بحلا شيحة وصابرين.

شهيرة أثارت حالة جدل بعد ظهورها بشعر أشقر ومكياج ثقيل في أحدث صورها، مما دفع التعليقات تنهال ما بين متغزل بجمالها وبين معارض لخلعها الحجاب.

تفاعل الجمهور بقوة مع أحدث صور للفنانة المصرية بعد خلعها الحجاب، كما لم يخل الأمر من الانتقادات اللاذعة لشهيرة، حيث اعترض البعض على إطلالتها الجديدة التي تبدو لافتة للغاية، متسائلين عن سبب خلعها للحجاب بعد أن ارتدته 27 عاما تقريبا.

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وكانت الفنانة المصرية صابرين، قد فاجأت جمهورها بنشر صورتين جديدتين على حسابها في موقع “إنستغرام” تظهرها ولأول مرة منذ أعوام دون حجاب، وسبقتها حلا شيحة التي مثل خلعها للحجاب صدمة كبيرة في أوساط متابعيها.