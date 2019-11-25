الامارات | سمية الإلفي تكشف الحقيقة : نعم فاروق الفيشاوي كان يحب ليلى علوي

شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الإلفي تكشف الحقيقة : نعم فاروق الفيشاوي كان يحب ليلى علوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسمت النجمة سمية الألفي حقيقة الشائعات التي طالت علاقته بالفنانة ليلى علوي، مؤكدة إنها صحيحة، وأن علاقة حب جمعت بين الفيشاوي وعلوي، ولكنها رغم ذلك لا زالت تحتفظ بصداقتها مع ليلى، ولم تتعود على كراهية أية امرأة ارتبطت بعلاقة مع زوجها.

وأضافت سمية في اول إطلالة إعلامية لها بعد رحيل زوجها السابق الفنان فاروق الفيشاوي، مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، أنها تحدثت مع ليلى علوي، أثناء تصويرهما فيلم "الموظفون في الأرض" وكانت علاقتها بالفيشاوي قد انتهت بالفعل.

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وتابعت الألفي قائلة: ليلى علوي لما جت المسجد في جنازته، جات حضنتني وعزتني.. وقتها طلعت مني كلمة غريبة أوي معرفش إزاي.. قولتلها حبيبنا راح.. وغرقنا في البكاء".

أكدت سمية الألفي إنه رغم قصة الحب التي جمعت فاورق الفيشاوي وليلى علوي فإن علاقتها بـ ليلى علوي لم تتأثر أبدًا، مضيفة: لم أكره أي واحدة من النساء اللواتي جمعت فاروق الفيشاوي بهن علاقات عاطفية، لأن المشاعر حاجة بتاعت ربنا محدش يقدر يتحكم فيها، وأكيد مكانوش قاصدين يؤذوني".

وقالت إن الراحل فاروق الفيشاوي "نجمه خفيف جدا"، وكانت تعرف كل تفاصيل حياته دون أن يصارحها بأي شيء، وأشارت إلى أنها لا تعتبر الخيانة الجسدية خيانة، ولكنها لم تكن لتسامح لو شعرت أن فاروق يعشق امرأة أخرى